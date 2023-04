Giải Việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVII – năm 2023: Khẳng định tầm vóc sân chơi truyền thống của phong trào TDTT Thanh Hóa

Sáng 9-4, tại Khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVII – năm 2023.

Các đại biểu, Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thị xã Nghi Sơn; đại diện các nhà tài trợ cùng 500 học sinh tham gia chạy tập thể hưởng ứng và hơn 200 vận động viên (VĐV). Đây là sự kiện thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023), 77 năm Ngày thành lập Ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2023) và 61 năm Ngày Báo Thanh Hóa xuất bản số đầu tiên (20-3-1962 - 20-3-2023).

Các đoàn tham gia giải.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu khai mạc giải.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu chào mừng.

Các đại biểu, ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu.

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương và hoa cho nhà tài trợ chính của giải - Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Mở đầu là phần chạy tập thể hưởng ứng “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” khá sôi nổi với sự tham gia của các đại biểu cùng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, qua đó tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tham gia tranh tài tại 2 nội dung chạy 3.000m nữ và 5.000m nam có 200 VĐV thuộc 25 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị Công an tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Các đoàn tham gia đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng VĐV, cũng như tập luyện, làm quen đường chạy tại khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Các VĐV xuất phát nội dung 3.000m nữ.

Các VĐV trạnh tài tại nội dung 5.000m nam.

Các đại biểu và Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị: Thọ Xuân, thị xã Nghi Sơn và Thạch Thành.

Nội dung chạy 3.000m nữ đã diễn ra hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát cho tới vòng đấu cuối. Bằng việc phân phối sức hợp lý cùng chiến thuật khoa học, VĐV Đỗ Thị Nguyệt của đoàn TP Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên.

VĐV Đỗ Thị Nguyệt của đoàn TP Thanh Hóa về nhất cự ly 3.000m nữ.

Hai VĐV Lê Thị Khánh Huyền (Như Thanh) và Trịnh Yến Linh (Thọ Xuân) về thứ nhì và ba. Kết quả đồng đội nữ, xếp thứ nhất là đơn vị Thọ Xuân. Xếp thứ nhì và ba là các đơn vị thị xã Nghi Sơn và Cẩm Thủy.

Ban tổ chức trao giải cá nhân nữ

Ban tổ chức trao giải đồng đội nữ cho các đơn vị.

Ban tổ chức trao các giải khuyến khích cho các VĐV nữ.

Cự ly chạy 5.000m nam cũng diễn ra kịch tính, quyết liệt không kém. Các cuộc đua tranh, tách tốp giữa các VĐV là khá hấp dẫn.

VĐV Lê Văn Thao của thị xã Nghi Sơn về nhất cự ly 5.000m nam.

Kết quả, VĐV Lê Văn Thao của đơn vị thị xã Nghi Sơn đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Hai VĐV xếp thứ nhì và ba là Trương Việt Thành (TP Thanh Hóa) và Lê Văn Hương (Như Xuân).

Ban tổ chức trao giải cá nhân nam cho các VĐV.

Ban tổ chức trao các giải khuyến khích cho các VĐV nam.

Về kết quả đồng đội nam, xếp thứ nhất là TP Thanh Hóa. Xếp thứ nhì và ba là các đơn vị Thạch Thành và thị xã Nghi Sơn.

Ban tổ chức trao giải đồng đội nam.

Căn cứ thành tích cá nhân và đồng đội ở các nội dung 3.000m nữ, 5.000m nam, Ban Tổ chức chấm điểm xác định thành tích toàn đoàn. Kết quả, huyện Thọ Xuân giành giải nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì là thị xã Nghi Sơn và xếp thứ ba là Thạch Thành. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các cá nhân xếp từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 ở hai nội dung thi đấu.

Đoàn Thọ Xuân lần thứ 11 giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị tổ chức tốt phong trào việt dã cấp cơ sở và tham gia giải tỉnh, gồm: TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, Hà Trung, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thạch Thành, Mường Lát, Nông Cống.

Ban Tổ chức đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị tổ chức tốt phong trào việt dã cấp cơ sở và tham gia giải tỉnh.

Sự đồng hành của các nhà tài trợ gồm: Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; VNPT Thanh Hóa; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa; Phòng khám Đa khoa Miền Tây và Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa, đã góp phần tạo nguồn lực cho công tác tổ chức và làm nên thành công, tiếp tục nâng tầm cho giải.

Là đơn vị đăng cai, thị xã Nghi Sơn đã bảo đảm tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, bố trí đường chạy, công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông, bố trí nơi lưu trú cho các đoàn, công tác tuyên truyền để giải diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Thành công, tầm vóc và sự lớn mạnh của Giải Việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXVII – năm 2023, là điểm tựa quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT tỉnh Thanh Hóa. Sân chơi truyền thống này cũng là “bệ phóng” cho nhiều VĐV tài năng, tiếp tục đóng góp cho TDTT tỉnh nhà trong tương lai.

Mạnh Cường