Giải U21 Quốc Gia: Xác định 8 đội bóng vào tứ kết, chủ nhà Thanh Hoá sớm “đụng độ” Sông Lam Nghệ An

Chiều nay (23-9), 8 cái tên đi tiếp vào tứ kết giải Bóng đá U21 Quốc gia năm 2023 đã chính thức được định đoạt sau 4 trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B và C được diễn ra cùng lúc vào khung 15 giờ 00 tại Thanh Hoá và Vinh.

Bảng B: U21 Khánh Hoà chia tay giải đấu đầy tiếc nuối

Trước khi lượt trận cuối bảng B diễn ra, U21 Hà Nội đã sớm giành vé dự vòng Tứ kết. Trong khi đó, U21 Đà Nẵng đã có được 4 điểm và chỉ cần một trận hoà nữa trước U21 Hà Nội là đi tiếp vào vòng Tứ kết với ngôi nhì bảng B.

U21 Đà Nẵng vào tứ kết với vị trí nhì bảng B.

Với việc U21 Hà Nội cất gần hết trụ cột, dồn sức cho lượt trận tứ kết, U21 Đà Nẵng đã tạo được dấu ấn khi dẫn bàn 1-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô vùng lên mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể ghi được một bàn thắng gỡ hoà.

Chung cuộc, hai đội hoà nhau 1-1, đồng nghĩa Hà Nội kết thúc vòng bảng với 7 điểm và vị trí nhất bảng. U21 Đà Nẵng “nối gót” đối thủ vào tứ kết với 5 điểm và vị trí nhì bảng.

U21 Khánh Hoà đã có trận đấu đáng khen trước U21 TP.HCM.

Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra trên sân Hồng Đức, U21 Khánh Hoà đã rất quyết tâm và làm nên bất ngờ khi có chiến thắng 2-0 trước đối thủ nhỉnh hơn U21 TP.HCM. Kết quả này giúp U21 Khánh Hoà từ đội toàn thua ở hai lượt trận đầu đã vượt lên vị trí thứ ba của bảng B.

Dẫu vậy, kết quả này là không đủ để đội bóng trẻ miền biển có thể đi tiếp khi U21 Viettel (bảng A) và U21 Long An (bảng C) là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn.

Bảng C: Sông Lam Nghệ An tiếp tục thăng hoa

Ở trận đấu cùng giờ, U21 Long An đã thi đấu khá kiên cường trước U21 Kon Tum khi bị dẫn trước ngay từ hiệp 1, nhưng đã kịp có được bàn gỡ hoà trong hiệp nhờ công của Nguyễn Quốc Trung.

U21 Long An “cứu” tại được tấm “vé vớt” vào tứ kết nhờ trận hoà 1-1 trước U21 Kon Tum.

Với trận hoà này, U21 Long An trở thành đội bóng đi tiếp với cương vị là 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất với 4 điểm giành được sau 3 trận đấu. Tương tự tại bảng A, U21 Viettel cũng là đội đi tiếp với 4 điểm giành được. U21 Khánh Hoà (bảng B) là đội xếp thứ ba duy nhất bị loại sau vòng bảng.

U21 SLNA thắng huỷ diệt 5-1 U21 Đắk Lắk.

Trên sân Vinh, đội U21 SLNA đã giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 5-0 trước U.21 Đắk Lắk ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối bảng C.

Với kết quả của 2 trận đấu trên, U.21 Kon Tum (7 điểm) nhất bảng C, U.21 SLNA (6 điểm) nhì bảng, U.21 Long An đứng thứ 3 với 4 điểm, U.21 Đắk Lắk chót bảng (0 điểm). Như vậy, bảng C có đến 3 đội vào tứ kết. Kon Tum và SLNA giành vé trực tiếp khi đứng ở 2 vị trí đầu tiên, còn Long An đi tiếp nhờ suất dành cho đội đứng 3 có thành tích tốt nhất.

Xác định 8 đội bóng vào tứ kết

Như vậy, sau gần 1 tuần tranh tài, 6 đội bóng giành quyền đi tiếp với vị trí nhất và nhì bảng gồm: U21 PVF-CAND và U21 Đông Á Thanh Hoá (bảng A); U21 Hà Nội và U21 Đà Nẵng (bảng B); U21 Kon Tum và U21 Sông Lam Nghệ An (bảng C).

Hai đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là U21 Viettel và U21 Long An sẽ là 2 đội bóng còn lại ghi tên mình vào tứ kết.

Ở tứ kết, chủ nhà Đông Á Thanh Hoá sẽ gặp Sông Lam Nghệ An. Các cặp tứ kết còn lại gồm: PVF-CAND gặp Long An; Hà Nội gặp Viettel; Kon Tum gặp SHB Đà Nẵng. Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9.

Lịch thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

HS