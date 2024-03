Bước tiến ấn tượng của Vật tự do nam Thanh Hóa ở giải đấu đầu năm 2024

Tại Giải Vô địch các CLB Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024, đội tuyển Vật Thanh Hoá đã ghi dấu ấn lớn khi giành thành tích 2 HCV và 1 HCB. Đây là lần đầu sau gần 3 thập kỷ, Vật Thanh Hoá đạt được 2 HCV ở nội dung nam tại một giải đấu có quy mô như giải Vô địch các CLB quốc gia (tiền thân là giải Vô địch Cúp các CLB Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia).

Vật tự do nam Thanh Hoá lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ giành 2 HCV tại một giải đấu

Sau 3 ngày tranh tài, 2 VĐV xuất sắc của Thanh Hoá là Nguyễn Văn Tú và Trịnh Văn Long đã mang về 2 HCV. Cùng với đó là tấm HCB của đô vật trẻ Lương Xuân Huy. Với thành tích này, Thanh Hoá đã đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương cho nội dung nam.

Nguyễn Văn Tú có năm thứ 3 liên tiếp giành HCV ở nội dung Vật tự do nam hạng cân 74kg.

Vật tự do nam Thanh Hoá bám sát đoàn Hải Phòng và Hà Nội lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 khi chỉ thua về số HCB và HCĐ giành được.

Ở nội dung Vật tự do nam thuộc giải năm nay, đoàn Quân đội tiếp tục giữ vững vị trí độc tôn khi giành 5 HCV trên tổng số 11 bộ huy chương. Xếp sau lần lượt là Hải Phòng và Hà Nội cùng với Thanh Hoá (vị trí thứ 4), mỗi đoàn giành được 2 HCV. Như vậy, có tới 11 đoàn còn lại chỉ giành được HCB hoặc HCĐ. Điều này cho thấy tính khốc liệt khi cạnh tranh tấm HCV ở giải Vô địch các CLB Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia.

Trịnh Văn Long cho thấy sự tiến bộ khi giành HCV ở hạng cân 79kg - nội dung vật tự do nam.

So với năm trước, khi thi đấu trên sân nhà tại giải đấu này, Thanh Hoá chỉ giành được 1 HCV và 1 HCB ở nội dung vật tự do nam.

Tín hiệu tích cực từ các VĐV trẻ

Xét về thành tích cá nhân, VĐV Nguyễn Văn Tú cho thấy sự phát triển tương đối ổn định khi có năm thứ ba liên tiếp giành HCV. Trong khi đó, VĐV Trịnh Văn Long lần đầu tiên giành được HCV ở giải đấu này.

Trịnh Văn Long (áo đen) từng có nhiều trải nghiệm quý giá ở các giải đấu cấp khu vực.

Trước đó, VĐV sinh năm 2003 này đã được tạo điều kiện thi đấu ở các giải vô địch cũng như vô địch trẻ Đông Nam Á và giành được những thành tích ấn tượng như tấm HCB lứa tuổi vô địch năm 2022 và HCV lứa tuổi U20 năm 2023. Tấm HCV vừa giành được có thể coi là thành quả từ những trải nghiệm quý giá của Văn Long ở các giải đấu cấp khu vực.

Với Lương Xuân Huy, dù mới 17 tuổi và lần đầu tham gia giải, đã xuất sắc giành HCB, cho thấy tiềm năng phát triển lớn ở nội dung Vật tự do nam.

Lương Xuân Huy (áo đỏ) giành HCB ở hạng cân 53kg - nội dung Vật tự do nam.

Theo ông Nguyễn Minh Dương – HLV trưởng đội tuyển Vật Thanh Hoá: “Ở một giải đấu có tính khốc liệt không kém gì giải vô địch quốc gia, thành tích mà các đô vật của Thanh Hoá, đặc biệt là Văn Long và Văn Tú giành được là tín hiệu vô cùng tích cực với bộ môn. Các VĐV của chúng ta đã nỗ lực rất cao để lặp lại thành tích giành 2 HCV ở một giải đấu cho Vật tự do nam Thanh Hoá sau rất nhiều năm”.

Những ngày tới, nội dung Vật tự do nữ sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ giải Vô địch các CLB Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024. Với đầu tàu Đặng Thị Linh, Vật tự do nữ Thanh Hoá sẽ tiếp tục hướng đến những thành tích ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Hoàng Sơn