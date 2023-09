Bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia – Thanh Niên năm 2023

Kết quả bốc thăm chia bảng: Bảng A: U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Viettel, U21 PVF-CAND, U21 Tây Ninh Bảng B: U21 TP Hồ Chí Minh, U21 Khánh Hòa, U21 Hà Nội, U21 SHB Đà Nẵng Bảng C: U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Kon Tum, U21 Đắk Lắk, U21 Long An