U9 Việt Hùng Thanh Hóa xác định bảng đấu tại Giải U9 toàn quốc 2023

Chiều 11-8, Ban Tổ chức Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2022 tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu. Đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã xác định được những đối thủ đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Toàn cảnh buổi lễ bốc thăm Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023.

Diễn ra từ ngày 12 đến 23-8 tại Bắc Ninh, giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 quy tụ 16 đội bóng đến từ nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng trong.

HLV trưởng Hà Hoàng Đảm đại diện đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa tham dự lễ bốc thăm.

Theo kết quả bốc thăm, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ tranh tài ở bảng D cùng với Hải Phòng, Đắk Nông và Văn Tâm Đồng Nai.

Đây được đánh giá là bảng đấu không quá khó khăn với thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm. Những ứng cử viên “nặng ký” của giải đều nằm ở các bảng đấu khác như Sông Lam Nghệ An (bảng A), Thuận An Bình Dương (bảng B) hay CLB Bóng đá Hà Nội (bảng C),...

Ở bảng A, ngoài chủ nhà Bắc Ninh và Sông Lam Nghệ An còn có sự hiện diện của T&T Bắc Giang và Luxcom Ngọc Hùng TP HCM. Đây đều là những đội bóng được đánh giá rất cao.

Lá thăm may rủi đưa U9 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng D.

Với kết quả bốc thăm trên, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp U9 Hải Phòng vào lúc 10 giờ sáng ngày 12-8. Những đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ Thanh lần lượt là U9 Văn Tâm Đồng Nai và U9 Đắk Nông.

Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 được tổ chức nhằm tìm kiếm, đào tạo các tài năng bóng đá trẻ, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ tương lai, giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê và tình yêu với bóng đá, cống hiến cho sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước nhà.

Hoàng Sơn