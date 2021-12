WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/11 cho rằng các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn được biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời kêu gọi các nước bình tĩnh và áp dụng các biện pháp “hợp lý” để chống lại biến thể này.

Hành khách tại sân bay quốc tế Toronto Pearson ở Ontario, Canada ngày 28/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong thông điệp gửi tới các nước, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên (WHO) áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tương xứng, hợp lý. Phản ứng toàn cầu phải bình tĩnh, phối hợp và chặt chẽ.” Ông Ghebreyesus bày tỏ thấu hiểu khi các nước muốn bảo vệ công dân của mình “trước một biến thể mà chúng ta chưa hiểu đầy đủ về nó,” song cho biết WHO lo ngại việc phong tỏa đi lại có thể không công bằng và cản trở nỗ lực giám sát tình hình y tế toàn cầu.

Trong một khuyến cáo về đi lại được đưa ra sau khi hàng chục nước ban hành các lệnh hạn chế đi lại, nhất là đối với hành khách đến từ các nước miền Nam châu Phi, WHO nhấn mạnh: “Các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn chặn được sự lây lan quốc tế, trong khi chỉ tạo ra gánh nặng đối với cuộc sống và sinh kế của người dân. Bên cạnh đó, những lệnh cấm này cũng tác động tiêu cực đến các nỗ lực y tế toàn cầu trong thời gian xảy ra đại dịch khi làm nhụt chí các quốc gia trong việc báo cáo và chia sẻ dữ liệu dịch tễ và trình tự gene.”

Sau gần một tuần được thông báo ghi nhận đầu tiên ở Nam Phi, đến nay biến thể Omicron đã xuất hiện ở nhiều nước và nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, hàng chục nước áp đặt các hạn chế đi lại bất chấp lời khuyên của WHO.

Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào tử vong được báo cáo liên quan tới Omicron và phải mất nhiều tuần để biết biến thể này có thể chứng minh khả năng kháng vaccine như thế nào./.

