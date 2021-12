Tổng thống Iran nhấn mạnh việc coi trọng hợp tác kinh tế với Syria

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 6/12 đã tiếp Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad, đang ở thăm Tehran, trong đó nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tiếp Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. (Nguồn: almayadeen.net)

Trang mạng của Phủ Tổng thống Iran dẫn lời ông Raisi nêu rõ: “Có rất nhiều tiềm năng để tăng cường tổng lượng trao đổi kinh tế giữa hai nước. Việc kích hoạt những yếu tố này có thể giúp kim ngạch hai chiều tăng lên vài lần.” Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định Tehran ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mekdad đã chuyển thông điệp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad mời ông Raisi tới thăm Damascus.

Sau đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Hossein Amir Abdollahian, ông Mekdad khẳng định chương trình làm việc với Tổng thống Raisi phản ánh “mối quan hệ chiến lược và tuyệt vời” giữa hai nước.

Mối quan hệ này là nhằm đảm bảo “độc lập, tự do và an ninh cho khu vực” mà không cần sự can thiệp của bất cứ quốc gia nào khác.

Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về tình hình ở Afghanistan và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Syria bày tỏ sự ủng hộ của Damascus đối với lập trường của Iran liên quan đến Afghanistan.

Chuyến công du 2 ngày tới Tehran của Ngoại trưởng Mekdad diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran Reza Fatemi Amin thực hiện chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Syria nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)