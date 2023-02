Tin vắn thế giới sáng 22/2

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine; Tổng thống Nga trình Hạ viện dự luật tạm ngừng tham gia New START; Quốc tế đánh giá cao hai đoàn cứu hộ của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ; Quốc hội Israel bước đầu thông qua dự luật cải cách tư pháp; ASEAN, Australia và New Zealand hoàn tất đàm phán nâng cấp FTA… là những thông tin thế giới quan trọng sáng 22/2.

* Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda nhân chuyến thăm Ba Lan ngày 21/2, Tổng thống Biden cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện nay mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" của Mỹ đối với Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Duda cho rằng chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Biden là tín hiệu quan trọng về an ninh.

Ba Lan là nước thành viên trong NATO có đường biên giới dài nhất với Ukraine và là tuyến đường chính để phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine cũng như người dân từ Ukraine ra nước ngoài tránh xung đột.

* Chiều 21/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã gửi dự luật tới các ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Hạ viện để xem xét. Ông Volodin cho biết “dự luật do Tổng thống đưa lên sẽ được xem xét trong ngày 22/2 tại phiên họp toàn thể Duma Quốc gia” và sẽ ngay lập tức đưa ra quyết định. Ngay sau đó, dự luật sẽ được gửi đến Hội đồng Liên bang (Thượng viện). Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, bất chấp quyết định đình chỉ tham gia New START, Moskva sẽ tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng do hiệp ước này quy định trong suốt thời gian hiệu lực. Quyết định đình chỉ New START của Moskva là có thể đảo ngược.

* Ngày 21/2, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải khẳng định, công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của hai đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của chính quyền, người dân sở tại và các đội cứu hộ quốc tế.

Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, hai đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ lần lượt tại tỉnh Adiyaman và Hatay, cách nhau khoảng 500km và thuộc trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất vừa qua. Đây là một môi trường thử thách cực kỳ khốc liệt. Vì vậy, những thành công hai đoàn đã đạt được càng có ý nghĩa và sự ghi nhận của người dân Thổ Nhĩ Kỳ là khó có thể đo đếm được.

* Ngày 21/2, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo đó, trong phiên xem xét đầu tiên, có 2 dự luật đầu tiên trong cải cách tư pháp đã được thông qua trong Quốc hội. Dự luật thứ nhất sẽ thay đổi thành phần ủy ban bổ nhiệm thẩm phán gồm 9 thành viên, hạn chế tầm ảnh hưởng của các chuyên gia pháp lý, tăng quyền hạn của chính phủ trong việc lựa chọn thẩm phán. Dự luật còn lại sẽ không cho phép Tòa án Tối cao ra phán quyết bác những luật cơ bản mà Quốc hội thông qua, kể cả khi những luật này vi hiến.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Netanyahu đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Israel Yariv kêu gọi các thành viên phe đối lập thảo luận về vấn đề này. Kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ liên minh do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đang gây ra làn sóng biểu tình trên cả nước trong những tuần qua. Phe ủng hộ cải cách tin rằng việc này sẽ giúp đảm bảo nền tư pháp lành mạnh của Israel.

* Cuộc họp thứ 20 Ủy ban hỗn hợp Khu vực thương mại tư do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZ-FJC) và các cuộc họp liên quan được tổ chức tại Bandung, tỉnh Tây Java của Indonesia, đã hoàn tất toàn bộ nội dung đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA. Cụ thể, hiệp định được nâng cấp tạo thuận lợi hơn cho giới kinh doanh trong việc khai thác thị trường ASEAN, Australia và New Zealand so với hiệp định hiện nay. Thỏa thuận mới cũng được thiết kế để phản ứng nhanh hơn, thích ứng hơn và linh hoạt hơn trước các tình huống khẩn cấp như các đại dịch hoặc thiên tai trong tương lai.

