Số người tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ cao nhất trong 20 năm

Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) ngày 17/8 cho biết số người tử vong do tai nạn giao thông ở nước này đã tăng khoảng 7% trong quý 1 lên 9.560 người, mức cao nhất theo quý trong 20 năm qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Adobe Stock)

Theo NHTSA, số người tử vong do tai nạn giao thông đang trên đà gia tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong năm 2021, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ đã tăng 10,5% lên 42.915 người, mức cao nhất trong năm kể từ năm 2005. Trong 3 tháng đầu năm nay, số người tử vong do tai nạn giao thông tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020.

NHTSA cũng cho biết trong năm 2021, số người đi bộ tử vong do tai nạn giao thông đã tăng 13% lên 7.342 người, mức cao nhất kể từ năm 1981 trong khi số người đi xe đạp tử vong tăng 5% lên 985 người, mức cao nhất kể từ năm 1980.

Trong đại dịch COVID-19 , đường sá ở Mỹ trở nên vắng vẻ hơn. Do vậy một số lái xe cho rằng cảnh sát có thể ít bắt phạt hơn, nên đã có hành vi bất cẩn khi tham gia giao thông.

Nghiên cứu của NHTSA cho thấy số vụ tai nạn giao thông do lái xe phóng nhanh và không thắt dây an toàn tăng cao hơn so với mức thời trước đại dịch.

Theo Reuters