Nhật Bản: Đảng LDP đề xuất tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Ngày 27/4, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã đề nghị Bộ Quốc phòng cân nhắc tăng gấp đôi ngân sách lên mức tương đương từ 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trở lên, đồng thời đề xuất cho phép Nhật Bản phát huy năng lực phản công do môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khắc nghiệt trong khu vực.

Máy bay tiêm kích F-35A thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tại căn cứ ở Misawa, tỉnh miền Tây Aomori. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Việc LDP thúc đẩy cho phép các lực lượng an ninh Nhật Bản khai hỏa và vô hiệu hóa các tên lửa của kẻ thù trước khi chúng được phóng từ lãnh thổ nước ngoài và nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, do từ lâu Nhật Bản đã thực hiện chính sách an ninh định hướng phòng vệ.

Lần sửa đổi văn bản hướng dẫn an ninh dài hạn đầu tiên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán về quân sự trong khu vực, có thể được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Ngân sách quốc phòng ở mức 2% GDP tương đương với mục tiêu mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề ra cho các nước thành viên.

Đảng LDP cho rằng Nhật Bản nên đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đạt đến mức “cần thiết để củng cố cơ bản các năng lực quốc phòng trong 5 năm tới.” Ngoài ra, LDP cũng kêu gọi nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí.

Theo Kyodo