“Người dân Palestine sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi”

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 3/1 nhấn mạnh sự cần thiết mở ra con đường chính trị mới nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin chính thức WAFA của Palestine, phát biểu bế mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày của Hội đồng Cách mạng thuộc đảng Fatah, Tổng thống Abbas khẳng định người dân Palestine sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi và việc chiếm đóng phải chấm dứt phù hợp với các nghị quyết quốc tế và theo sự bảo trợ của nhóm Bộ tứ quốc tế, gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga, được thành lập ở Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2002.

Ông cho biết Hội đồng Trung ương Palestine sẽ sớm họp để đưa ra các quyết định quan trọng và cần thiết nhằm bảo vệ người dân Palestine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Abbas cũng cảnh báo nếu Israel phản đối giải pháp hai nhà nước mà thế giới ủng hộ, người dân Palestine sẽ buộc phải tìm đến “các lựa chọn chính trị khác.”

Tháng 10 vừa qua, Tổng thống Abbas khẳng định một trong những lựa chọn của Palestine là thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 1947, hoặc xây dựng một nhà nước dân chủ trên mảnh đất lịch sử của Palestine - nơi người dân Palestine có đầy đủ các quyền chính trị và dân sự.

Cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp cuối cùng giữa Israel và Palestine, do Mỹ bảo trợ đã kết thúc vào năm 2014 do sự khác biệt sâu sắc trong các vấn đề biên giới, an ninh và định cư.

Kể từ sau đó, giữa Israel và Palestine không có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào do Palestine phản đối việc Israel mở rộng các khu định cư cũng như các biện pháp mà nước này thực hiện tại Đông Jerusalem.

Theo Reuters