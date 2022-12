Mỹ viện trợ 2,5 tỷ USD cho an ninh lương thực ở châu Phi

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một khoản viện trợ mới trị giá 2,5 tỷ USD cho an ninh lương thực ở châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi quy tụ khoảng 50 nhà lãnh đạo các nước châu Phi.

Theo thông cáo báo chí được đưa ra trong hội nghị, Mỹ và Liên minh châu Phi (AU) đã quyết định thiết lập một “quan hệ đối tác chiến lược” đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới đang trở nên trầm trọng hơn do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine. Thông báo về viện trợ của Mỹ được đưa ra ngay trước phiên làm việc về tình trạng mất an ninh lương thực . Khoản viện trợ trên vừa là hỗ trợ khẩn cấp, vừa là hỗ trợ trung và dài hạn nhằm củng cố hệ thống lương thực ở châu Phi. Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ đã cung cấp gần 11 tỷ USD viện trợ lương thực nhân đạo cho các nước châu Phi trong năm nay.

Theo Liên hợp quốc, vùng Sừng châu Phi đang bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng sau nhiều năm hạn hán mặc dù đã tránh được việc nạn đói lan rộng. Tại lễ bế mạc hội nghị, Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ sớm thực hiện chuyến thăm tới khu vực châu Phi cận Sahara, nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ với châu lục này. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới khu vực châu Phi cận Sahara trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của mình.

Trước đó, ông đã có chặng dừng chân ngắn ở Ai Cập vào tháng 11 để tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), diễn ra tại thành phố Sharm El Sheikh.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Biden cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo 6 quốc gia châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria và Sierra Leone, nhằm thảo luận về các cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại các nước này trong năm 2023.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra sau cuộc gặp trên cho biết Mỹ sẽ viện trợ hơn 165 triệu USD để hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử và quản trị tốt hơn ở châu Phi trong năm tới.

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Biden tuyên bố ông sẽ ủng hộ việc AU gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với tư cách là thành viên thường trực.

Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm khôi phục lại quan hệ với châu Phi, khu vực đã bị “nhường chỗ” cho những ưu tiên khác của Washington trong những năm gần đây.

Hiện Nam Phi là nước châu Phi duy nhất là thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong khi AU bao gồm 55 nước thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi được xem là một trong những nỗ lực làm mới và củng cố quan hệ với các quốc gia “Lục địa đen” của chính quyền Tổng thống Biden.

Trước đó, vào năm 2014, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tổ chức một hội nghị tương tự.

Chính quyền Mỹ đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các nước châu Phi trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này diễn ra ngày càng quyết liệt./.

Theo AP/TTXVN