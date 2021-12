Israel siết chặt việc mua và sử dụng các công nghệ an ninh mạng

Ngày 6/12, Israel đã công bố bản hướng dẫn nghiêm ngặt hơn về việc mua và sử dụng các công nghệ an ninh mạng của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo bản hướng dẫn cập nhật được Bộ Quốc phòng Israel công bố, nếu muốn mua các công nghệ an ninh mạng của Israel, các nước phải cam kết chỉ sử dụng chúng cho mục đích ngăn chặn các hành vi như khủng bố và các loại hình tội phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, các quốc gia mua công nghệ an ninh mạng của Israel sẽ phải ký vào một giấy chứng nhận đã được cập nhật, trong đó liệt kê chi tiết danh sách những hành động được cho là “hành vi khủng bố” như tấn công con người, cơ sở công cộng, không tặc, phát tán các chất nguy hiểm và “tội phạm nghiêm trọng” đề cập đến những hành vi bị phạt tù từ 6 năm trở lên.

Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh các định nghĩa về tội phạm nghiêm trọng và hành vi khủng bố đã được làm rõ hơn để ngăn chặn việc “xóa nhòa ranh giới” giữa các khái niệm.

Cơ quan này cũng chỉ ra các mục đích bị cấm khi sử dụng các công nghệ an ninh mạng của Israel như nhắm mục tiêu đến những nhân vật hay ứng dụng liên quan đến chính trị mà vi phạm luật về quyền riêng tư của Israel. Trong trường hợp này, Israel có thể thu hồi giấy phép và chặn các hệ thống.

Động thái trên là nỗ lực mới nhất của Israel trong việc tăng cường giám sát và ngăn chặn hành vi lạm dụng các công nghệ an ninh mạng của nước này ở nước ngoài. Israel đã đối mặt với sức ép của dư luận về việc siết chặt các quy định xuất khẩu phần mềm do thám kể từ tháng 7 sau vụ bê bối liên quan tới phần mềm Pegasus.

Phần mềm này, do công ty an ninh mạng của Israel NSO phát triển, bị những cáo buộc được sử dụng để xâm nhập trái phép điện thoại thông minh của các nhà báo, quan chức chính phủ... nhằm do thám và thu thập dữ liệu.

NSO cho biết được sự phê chuẩn của chính phủ Israel, cơ quan này đã xuất khẩu phần mềm Pegasus tới 45 quốc gia.

NSO khẳng định chỉ bán phần mềm do thám cho các khách hàng là cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của chính phủ, giúp các thể chế này giám sát các mối đe dọa an ninh chứ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động giám sát./.

(TTXVN/Vietnam+)