Hội đồng Bảo an LHQ có 5 nước ủy viên không thường trực mới

Ngày 6/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia làm 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại diện của 192 nước thành viên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu thay thế 3 ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đại diện cho khu vực châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương; 1 ghế đại diện cho khu vực Đông Âu và 1 ghế đại diện cho Mỹ Latinh-Caribe.

Trước thềm bỏ phiếu, chỉ duy nhất khu vực Đông Âu có 2 ứng cử viên Slovenia và Belarus tranh cử , trong khi các khu vực khác chỉ có duy nhất một ứng cử viên.

Theo kế hoạch, 5 nước mới đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình từ ngày 1/1/2024 và thay thế cho các nước ủy viên không thường trực sắp mãn nhiệm gồm Albani, Brazil, Gabon, Ghana và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Năm nước ủy viên không thường trực còn lại là Ecuador, Nhật Bản, Malta, Mozambique và Thụy Sĩ.

Hội đồng Bảo an có 15 thành viên bao gồm 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc; và 10 nước ủy viên không thường trực do Đại hội đồng bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm và được phân bổ theo khu vực địa lý.

Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc và chỉ Hội đồng Bảo an mới có quyền đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc pháp lý, như áp đặt trừng phạt và cho phép sử dụng vũ lực để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Theo TTXVN