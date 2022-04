FAO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine

Người dân Ukraine sơ tán tránh xung đột. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/4 kêu gọi cần khẩn cấp khoảng 115,4 triệu USD để hỗ trợ nông dân và hộ gia đình nông thôn Ukraine dễ bị tổn thương đến hết tháng 12/2022 nhằm ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực và sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm ở Ukraine đang ngày càng xấu đi.

FAO cho biết cần hỗ trợ nông dân Ukraine trồng rau và khoai tây trong vụ Xuân này và nông dân nên được cho phép và hỗ trợ cho vụ thu hoạch lúa mỳ mùa Đông.

Với kế hoạch này, FAO đã tăng hơn gấp đôi yêu cầu ban đầu là 50 triệu USD để hỗ trợ 376.660 hộ nông dân quy mô vừa và nhỏ hoặc gần một triệu người tính đến tháng 12/2022.

Rein Paulsen, Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp và khả năng phục hồi của FAO, cho rằng do khả năng tiếp cận lương thực, sản xuất và tình trạng sẵn có lương thực nói chung bị suy giảm ở nhiều vùng của Ukraine vì hậu quả của chiến tranh, các nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và hoạt động của chuỗi cung ứng thực phẩm sẽ rất quan trọng để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực năm 2022 và sang năm 2023.

Mối quan tâm trước mắt của FAO là hỗ trợ vụ gieo trồng mùa Xuân đang diễn ra và ngăn chặn việc thu hoạch vụ Đông sắp tới bị gián đoạn, thường xảy ra vào tháng 6-7 và có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực của đất nước. Nông nghiệp phụ thuộc vào mùa vụ nên không có thời gian lãng phí mà cần chuẩn bị sẵn sàng cho mùa Thu sắp tới.

Nông nghiệp là trọng tâm của nền kinh tế Ukraine, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh lương thực và sinh kế trên cả nước, cũng như trong khu vực. Sự tàn phá rộng lớn mùa màng và cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây nguy hiểm cho sản xuất lương thực và an ninh lương thực.

FAO ước tính rằng 1/3 số cây trồng và đất nông nghiệp có thể không được thu hoạch hoặc canh tác vào năm 2022. Việc buộc dân thường phải đi lánh nạn chiến tranh và việc nam giới tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ đang dẫn đến tình trạng thiếu lao động và gia tăng gánh nặng cho phụ nữ. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do giảm khả năng tiếp cận và sự sẵn có của các đầu vào nông nghiệp quan trọng.

Dữ liệu sơ bộ do FAO thu thập, thông qua các đánh giá cập nhật liên tục, cho thấy nông dân ở mọi cấp độ cần tiền mặt để mua nguyên liệu đầu vào và dịch vụ cho sản xuất lương thực và duy trì hoạt động canh tác của họ.

FAO cần cung cấp cây trồng và các nguyên liệu đầu vào khác. Trước mắt, việc cung cấp giống rau và cây trồng cùng với tiền mặt sẽ đảm bảo đáp ứng thời hạn sản xuất lương thực theo mùa.

Hỗ trợ cho các chủ hộ chăn nuôi sẽ bao gồm việc phân phối vật nuôi nhỏ, đầu vào cho sức khỏe vật nuôi, thức ăn và thức ăn gia súc để cho phép các hộ dễ bị tổn thương sản xuất sữa, thịt và trứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của địa phương.

FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất quy mô vừa và các tác nhân chính của thị trường dọc theo chuỗi cung ứng nông sản để tăng cường chức năng của thị trường và khả năng tiếp cận thực phẩm ở các cộng đồng và trung tâm đô thị chính.

Cho đến nay, FAO đã tài trợ 8,5 triệu USD để tiếp cận, hỗ trợ sinh kế cho 70.941 người. Với nhiều nguồn lực hơn, FAO sẽ có thể tiếp cận nhiều người hơn để kịp thời cho vụ Xuân./.

(TTXVN/ Vietnam+)