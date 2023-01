EU và Armenia tổ chức đối thoại chính trị và an ninh lần đầu tiên

Ngày 26/1, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora và Thứ trưởng Ngoại giao Armenia Vahe Gevorgyan đã đồng chủ trì cuộc Đối thoại An ninh-Chính trị cấp cao đầu tiên giữa EU và Armenia tại Yerevan.

Binh sỹ Azerbaijan tuần tra tại trạm kiểm soát ở thị trấn Shusha, sau cuộc xung đột với binh sỹ Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, ngày 26/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc đối thoại kéo dài một ngày đã phản ánh sự quan tâm của cả hai bên trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị và hợp tác trong lĩnh vực xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh, như một bước quan trọng hơn trong quan hệ EU-Armenia.

Hai bên đã xem xét các vấn đề an ninh quan trọng đối với EU, Armenia và cả khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là những thách thức đối với an ninh châu Âu, cũng như các vấn đề liên quan đến bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan, bao gồm cả những lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng gia tăng liên quan đến việc cản trở tự do đi lại trong hành lang Lachin.

Thứ trưởng Ngoại giao Armenia Vahe Gevorgyan cho biết: “Armenia vui mừng được chủ trì Đối thoại An ninh và Chính trị Armenia-EU lần thứ nhất, coi đây là khuôn khổ quan trọng để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến an ninh quốc tế và khu vực.

Armenia mong muốn được hợp tác mạnh mẽ với phái bộ EU tại Armenia trong việc giám sát biên giới của Armenia. Armenia đánh giá cao tất cả các hoạt động hòa giải và tạo thuận lợi nhằm xây dựng hòa bình và an ninh, vốn được coi là cần thiết để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Armenia, cũng như quyền và an ninh của người dân Armenia ở khu vực Nagorny-Karabakh.”

Về phần mình, ông Enrique Mora khẳng định: “EU đang nỗ lực ở mức cao nhất để góp phần bình thường hóa toàn diện quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan. Chúng tôi vừa thành lập Phái bộ dân sự của EU tại Armenia, nhằm góp phần tăng cường ổn định, an ninh con người và xây dựng lòng tin.

Đối thoại Chính trị và An ninh EU-Armenia lần đầu tiên được khởi động hôm nay (26/1) thể hiện mối quan tâm chung của chúng ta trong việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh , cũng như sẵn sàng hợp tác vì lợi ích hòa bình, an ninh và ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế đầy thách thức hiện nay.”

Cuộc đối thoại cũng khẳng định cam kết của EU và Armenia trong việc hướng tới khu vực Nam Caucasus an toàn, ổn định, hòa bình và thịnh vượng vì lợi ích của tất cả người dân.

Về vấn đề này, hai bên đã thảo luận việc triển khai Phái bộ dân sự do Hội đồng Đối ngoại EU vừa thành lập.

Thông qua các hoạt động và báo cáo với lãnh đạo EU , Phái bộ của EU cũng sẽ đóng góp vào những nỗ lực được thực hiện trong khuôn khổ do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đứng đầu.

Các cuộc Đối thoại Chính trị và An ninh EU-Armenia sẽ được tổ chức thường xuyên, về nguyên tắc là hằng năm.

HG (Theo AP)