Bốn nước châu Âu đề xuất hội nghị thượng đỉnh EU kêu gọi ngừng bắn tại Gaza

Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta nhấn mạnh sự nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Dải Gaza và nguy cơ leo thang xung đột trong toàn khu vực và muốn EU thảo luận về tình hình Gaza.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng 4 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đã bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo trong khối nhóm họp tuần tới sẽ thảo luận về tình hình Gaza và cùng kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lâu dài để chấm dứt xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Theo hãng tin Reuters, trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, thủ tướng 4 nước trên đã nhấn mạnh sự nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Dải Gaza và nguy cơ leo thang xung đột trong toàn khu vực.

Bức thư kiến nghị các nhà lãnh đạo EU đưa ra lập trường chung “khẩn thiết yêu cầu các bên liên quan ngừng bắn nhân đạo lâu dài, tiến tới chấm dứt những hành động thù địch” và hối thúc triển khai các biện pháp nhằm lập tức bảo vệ dân thường ở Gaza.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta cũng kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình về Gaza trong thời gian sớm nhất có thể để thảo luận việc thành lập Nhà nước Palestine cùng tồn tại song song với Nhà nước Israel.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp trong 2 ngày 14 và 15/12 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về chính sách hỗ trợ Ukraine và sửa đổi ngân sách dài hạn của khối. Tình hình Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Ngày 8/12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đề xuất yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.

Trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 13 nước bỏ phiếu tán thành. Mỹ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo, trong khi Anh bỏ phiếu trắng.

Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ngày 9/12 đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc dự thảo nghị quyết do UAE đề xuất không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do có phiếu phủ quyết.

Ngoại trưởng Sheikh Salem Al-Sabah nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn và việc bảo vệ dân thường ở Dải Gaza là nhu cầu nhân đạo cấp thiết cần phải đạt được sớm nhất có thể.

Ngoại trưởng Kuwait cũng bày tỏ quan ngại về việc Hội đồng Bảo an không phản hồi thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo về mối đe dọa đối với toàn cầu do cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/12, Tổng Thư ký Guterres viện dẫn Điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc cho phép ông lưu ý Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bất kỳ vấn đề nào mà ông cho là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngoại trưởng Kuwait nhắc lại lập trường kiên định của ông, theo đó kêu gọi tiếp tục nỗ lực chính trị và ngoại giao để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của thường dân Palestine./.

Theo TTXVN