29 người Palestine thương vong trong cuộc đụng độ với quân đội Israel

Bộ Y tế Palestine ngày 26/1 cho biết 9 người Palestine đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ác liệt nhất trong nhiều năm qua giữa quân đội Israel (IDF) và các tay súng Palestine ở thành phố Jenin, phía Bắc Bờ Tây.

Binh sỹ Israel trong cuộc xung đột với người biểu tình Palestine ở thành phố Hebron, Khu Bờ Tây ngày 29/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, IDF thông báo các binh sỹ Israel đã đột kích vào một trại tị nạn ở Jenin nhằm ngăn chặn kế hoạch của chi nhánh nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tấn công Israel.

Trong khi đó, chi nhánh PIJ tại Jenin cho hay các thành viên của nhóm này đã chiến đấu chống quân đội Israel bằng súng và các thiết bị nổ được cài đặt sẵn.

Theo nhóm này, một số xe chuyên dụng của IDF đã bị hư hại do chất nổ.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/1 cho biết ông Netanyahu đã họp trực tuyến với các quan chức an ninh của Israel nhằm đánh giá tình hình sau cuộc đụng độ trên.

Thành phần tham gia cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Bộ trưởng Ngoại giao Eli Cohen, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi, Tổng Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi, Tư lệnh Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet) Ronen Bar, Tư lệnh Cảnh sát Israel Kobi Shabtai và nhiều quan chức an ninh cấp cao khác.

Trong khi đó, sau vụ việc, phong trào Hamas tại dải Gaza và PIJ tại Bờ Tây đã kêu gọi người Palestine vùng lên trả đũa.

Giới chức Israel đang lo ngại bùng phát một làn sóng bạo lực mới sau vụ việc trên.

LP (Theo THX)