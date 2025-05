Thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6/2025

Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2025 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 vẫn có bước phát triển, một số ngành, lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, an ninh rừng được đảm bảo. Trong tháng, toàn tỉnh trồng mới được 1.400 ha rừng tập trung, 160.000 cây phân tán.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2025.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,3% so với cùng kỳ; xuất khẩu tăng 25%, tổng thu du lịch tăng 35,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,5%, doanh thu vận tải tăng 20%...

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Định kỳ, lãnh đạo tỉnh đã đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến ngày 14/5/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 3.475 tỷ đồng, bằng 24,4%, tăng 4% so với tháng 4.

Toàn cảnh phiên họp.

Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón, làm việc với Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản; Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào); trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa tại huyện Thiệu Hóa dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Thái Lan...

Giám đốc Sở Xây dựng Trịnh Huy Triều phát biểu tại phiên họp.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được quan tâm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 của tỉnh xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố với 68,74 điểm; tại kỳ xếp hạng lần này, Thanh Hóa đã vào top 3 địa phương cải cách nhất trong 20 năm (2005 - 2024).

Trong tháng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, hiệu quả theo đúng định hướng của Trung ương. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, đánh giá từ thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm so với cùng kỳ; một số dự án đầu tư công lớn, trọng điểm của tỉnh vẫn còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng (gạch, đá, cát, đất san lấp,...) và giá cả tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, hạ tầng mạng đảm bảo công tác thông tin, đường truyền dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh thêm một số kết quả đạt được trong tháng 5 và thống nhất với những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong báo cáo. Đồng thời nêu rõ: Khối lượng công việc trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2025 là rất lớn, đặc biệt cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy hành chính, về khoa học, công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, nếu chúng ta không có giải pháp thiết thực, cách làm sáng tạo thì sẽ khó đạt kết quả như kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì đà phát triển trên các lĩnh vực. Từng sở, ngành phải xây dựng kịch bản, phương án thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trước những khó khăn, thách thức; hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nghành, các địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ. Ưu tiên tập trung cho nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các sở, ngành, trên cơ sở chức năng của mình ban hành hướng dẫn gửi các huyện, thị xã, thành phố về những việc làm trước sắp xếp và sau sắp xếp. Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo hạ tầng mạng phục vụ hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tập trung xử lý những tồn đọng trên các lĩnh vực, nhất là tồn đọng liên quan đến tài chính và đầu tư. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh tiến độ triển khai và hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, các địa phương cần chủ động các giải pháp, kế hoạch ứng phó với thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão năm 2025; đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc đề xuất giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026 theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án sắp xếp Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 1/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 266-KH/TU, ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

