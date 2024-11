Thành ủy TP Thanh Hóa triển khai, quán triệt Nghị quyết về xây dựng “Xã, phường không ma túy”

Chiều 21/11, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch hành động của UBND thành phố về xây dựng “Xã, phường không ma túy” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả tỉnh, thành phố cũng là địa bàn trọng điểm mà các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, đặc biệt là tội phạm, tệ nạn về ma túy. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn về ma túy. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2024 về xây dựng “Xã, phường không ma túy” giai đoạn 2024 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mục tiêu chung của Nghị quyết số 14-NQ/TU nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng 100% xã, phường trên địa bàn thành phố không ma túy trong năm 2025 theo Quyết định số 3822/QĐ-CAT-PV01 của Công an tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Nghị quyết số 14-NQ/TU cũng đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% người nghiện ma túy trên địa bàn phường, xã được phát hiện, có hồ sơ quản lý và tham gia các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp. 100% người có căn cứ nghi sử dụng trái phép chất ma túy được lập danh sách và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. 100% người sau cai nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được giám sát chặt chẽ và định kỳ, đột xuất phải được xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm việc làm.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU về xây dựng “Xã, phường không ma túy”.

Kiềm chế, làm giảm tổng số người nghiện và tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy so với tổng số đối tượng đã được rà soát kể từ ngày đăng ký xây dựng “Xã, phường không ma túy”. Không có điểm, tụ điểm phức tạp, điểm có nguy cơ phức tạp, ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy. Không để sót, lọt các đối tượng là công dân trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” gây ra các vụ việc, vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Xây dựng và duy trì hiệu quả ít nhất 1 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, xã...

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa triển khai dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của UBND thành phố.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của UBND thành phố đã đề ra các nhiệm vụ và nhóm giải pháp lớn là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn về ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, địa bàn dân cư, đơn vị. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. Tích cực phối hợp, trao đổi thông tin với các cấp, các ngành, các địa phương giáp ranh với thành phố và giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy; trách nhiệm của người đảng viên trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy của các cơ quan báo chí...

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, của thành phố và công an thành phố về công tác phòng, chống ma túy. Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch hành động của UBND thành phố về xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, công an phường rà soát, đánh giá các nội dung để xây dựng kế hoạch cụ thể, sát, đúng, trúng với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với việc tổ chức thực hiện của UBND thành phố và các phường, xã. Trong đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng vào cuộc để nghị quyết mang lại hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố kết quả thực hiện để biểu dương, khen thưởng đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và phê bình, chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để giảm số người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn thành phố.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tố Phương