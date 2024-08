Thanh Hóa triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 12120/UBND-KSTTHCNC, ngày 20/8/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024.

Công an TP Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9/2022.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì thực hiện tốt công tác xét, đề nghị đặc xá năm 2024 cho phạm nhân chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý người được đặc xá năm 2024 ngay từ khi họ trở về địa phương; quan tâm tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ, giúp đỡ người được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền về Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng Nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ kì thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Cơ quan thi hành án dân sự các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân phạm nhân thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, nộp tiền truy thu, án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức xã hội ở địa phương để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2024; phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2024 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

