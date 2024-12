Thanh Hóa phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025

Sáng 7/12, tại xã Hà Tiến (Hà Trung) UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân huyện Hà Trung và xã Hà Tiến.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán và khắc phục hậu quả do khô hạn gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2024 giao chỉ tiêu ra quân làm thuỷ lợi mùa khô và tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

Theo đó, thời gian ra quân từ ngày 2/12 đến 31/12/2024; tổng khối lượng cần nạo vét trên địa bàn toàn tỉnh là 1.211.910,74 m3, trong đó nạo vét kênh liên huyện, liên xã là 420.363,24 m3; nạo vét kênh nội đồng là 791.547,5 m3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Là địa phương có hệ thống đê điều, thủy lợi lớn nhất cả nước, trong những năm qua được sự quan tâm của Trung ương, nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh là địa bàn rộng, địa hình chia cắt mạnh, đa số công trình được đầu tư từ thế kỷ trước đến nay đã hư hỏng, xuống cấp, nhiều công trình bị bồi lắng hoặc bị xâm lấn, gây ách tắc dòng chảy.

Các lực lượng và Nhân dân huyện Hà Trung dự buổi lễ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trong chuyến công tác, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3 tại Sông Hoạt (Hà Trung), UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo công tác làm thủy lợi và tổ chức ra quân tại huyện Hà Trung. Qua đó, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, xử lý dứt điểm các điểm bị bồi lắng, ách tắc, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất dân sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi mùa khô, phấn đấu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đại diện Công ty TNHH MTV Sông Chu tham gia hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Giám đốc các công ty thủy nông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, củng cố bờ vùng, bờ thửa, để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nguồn nước.

Các ban, sở, ngành có liên quan, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt đợt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025. Đồng thời, đưa tin kịp thời các hoạt động tại các địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/1/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình ủng hộ của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, chiến dịch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh trống phát động.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu ra thực địa kiểm tra, động viên các lực lượng vũ trang, Nhân dân tham gia vớt bèo tây, giải tỏa ách tắc dòng chảy trên sông Hoạt đoạn qua xã Hà Tiến và Hà Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 cùng Nhân dân ra quân làm thủy lợi mùa khô.

Nhân dân Xã Hà Tiến tham gia vớt bèo tây giải tỏa ách tắc dòng chảy trên sông Hoạt.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã đánh trống phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2024-2025 và cùng đại biểu ra thực địa kiểm tra, động viên các lực lượng vũ trang, Nhân dân giải tỏa ách tắc dòng chảy trên sông Hoạt đoạn qua xã Hà Tiến và Hà Giang.

Lê Hợi