Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về khơi thông nguồn lực phát triển

Dự án chậm tiến độ, đất đai “đóng băng” và dòng vốn bị ngưng trệ là một trong những “lực cản” lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Nhận diện điểm nghẽn, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã phá bỏ “rào cản" diện rộng, trở thành địa phương đi đầu cả nước trong công tác tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn phường Hạc Thành. Ảnh: Minh Hiếu

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ Ảnh: Phong Sắc

Khai thông điểm nghẽn là mệnh lệnh phát triển

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thanh Hóa xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, bên cạnh việc thu hút dòng vốn mới, việc “hồi sinh” các dự án tồn đọng kéo dài là giải pháp then chốt để tạo ra dư địa tăng trưởng, đồng thời không làm mất đi cơ hội của nhà đầu tư cũng như của tỉnh.

Dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân bắt đầu thi công trở lại từ ngày 1/8).

Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh đã tháo gỡ dứt điểm 287 dự án, đạt tỷ lệ gần 95% tổng số dự án tồn đọng, giải phóng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn 236.600 tỷ đồng và gần 2.000 ha đất.

Trong số 287 dự án đã được tháo gỡ có: 86 dự án “hồi sinh” đưa 105.158 tỷ đồng và hơn 310 ha đất trực tiếp tham gia vào nền kinh tế.

129 dự án đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo như: Giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thi công, quyết toán... với số vốn 120.866 tỷ đồng và gần 1.233ha đất.

Kiên quyết thu hồi 72 dự án với 439 ha đất vi phạm hoặc không đủ điều kiện để sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Đáng chú ý, tại Khu kinh tế Nghi Sơn - trái tim công nghiệp của tỉnh - nơi đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách, toàn bộ 31/31 dự án tồn đọng kéo dài đã được tháo gỡ dứt điểm thành công 100%, giải tỏa dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Hiện tại, các chủ đầu tư đang tích cực triển khai các dự án trở lại với sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền địa phương, tạo ra không khí đầu tư, sản xuất kinh doanh vô cùng phấn khởi. Tổng giá trị của các dự án tồn đọng được giải tỏa là rất lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Việc tháo gỡ thành công giúp doanh nghiệp tiếp tục giải ngân dòng vốn, tạo thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội và đóng góp trực tiếp vào chỉ số tăng trưởng”.

Đồng chí Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cũng cho rằng: “Đây là một chủ trương rất đúng đắn từ Trung ương đến cấp tỉnh. Nếu không quyết liệt tháo gỡ, dòng vốn lớn sẽ bị đóng băng, dự án không thể đi vào hoạt động và gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực phát triển”.

Việc tháo gỡ thành công giúp doanh nghiệp tiếp tục giải ngân dòng vốn, tạo thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội và đóng góp trực tiếp vào chỉ số tăng trưởng. Trịnh Huy Triều Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đột phá từ cách làm

Kết quả ấn tượng trên đến từ một quy trình điều hành khoa học, bài bản, kết hợp giữa quyết tâm chính trị cao độ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 khẳng định tháo gỡ khó khăn cho các dự án là “nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách” nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, củng cố niềm tin trong Nhân dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chuyên trách do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm Trưởng ban cùng các Tổ công tác đặc biệt trực tiếp đến hiện trường tại các địa bàn trọng điểm như Hạc Thành, Hàm Rồng, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn... để kiểm tra, chỉ đạo gỡ vướng.

Cùng với đó, tỉnh đã phân loại các dự án một cách khoa học nhằm tháo gỡ đúng nút thắt và giao đúng thẩm quyền. Trong đó tỉnh xác định: Điểm nghẽn lớn nhất trong xử lý dự án kéo dài là hệ thống pháp luật liên quan đến các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch. Trong đó có các nhóm dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương gồm: Nghị quyết số 29/2026/QH16, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP; Nhóm dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, hạ tầng; Nhóm dự án phức tạp vượt thẩm quyền để kịp thời báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương hướng dẫn.

Để thực hiện triệt để nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”, tỉnh Thanh Hóa đưa vào vận hành phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án, theo đó tất cả dữ liệu, nút thắt và hồ sơ được cập nhật liên tục.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ: “Trên cơ sở Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị quyết số 16 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn cả nước nói chung; tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành nghiên cứu cụ thể từng dự án có khó khăn, vướng mắc để áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp. Quan điểm là tháo gỡ toàn diện và tháo gỡ, khơi thông hết các dự án, không để còn vướng mắc. Đây là tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh: quyết tâm, quyết liệt và sâu sát đối với các ngành để tập trung, không đùn đẩy, né tránh công việc của sở này đẩy sang cho sở kia. Cho nên hiệu quả của việc thực hiện công tác tháo gỡ này rất nhanh”.

Quan điểm là tháo gỡ toàn diện và tháo gỡ, khơi thông hết các dự án, không để còn vướng mắc. Lê Trọng Thụ Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Nguồn lực khơi thông, kinh tế bứt phá

Tỉnh Thanh Hoá nhìn thấy rõ vấn đề là: Các nguồn lực gồm đất đai, vốn, tài sản và niềm tin của nhà đầu tư chỉ tạo ra giá trị khi được chuyển động và đưa vào chuỗi sản xuất. Một dự án chậm tiến độ không đơn thuần là sự chậm trễ của một công trình, mà là hiện tượng “đóng băng” tài nguyên dẫn đến nguồn vốn bị nghẽn, đất đai lãng phí, ngân sách thất thu và niềm tin bị suy giảm.

Khu thương mại, dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc khu đô thị mới Đông Hương, phường Hạc Thành - một trong những dự án tồn đọng đang được tỉnh tháo gỡ khó khăn để đưa vào vận hành.

Chính vị vậy, tỉnh Thanh Hoá đã xác định: Tháo gỡ điểm nghẽn chính là hình thức thu hút đầu tư hiệu quả nhất. Việc giải phóng hàng trăm ngàn tỷ đồng và hàng nghìn hécta đất không chỉ giảm thất thoát, lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vào năng lực điều hành của chính quyền.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng: “Sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành trong tháo gỡ điểm nghẽn đã đem lại niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, và cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi thấy rõ được điểm tựa từ phía chính quyền. Đây sẽ là động lực rất lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, chủ động liên kết và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số".

Sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành trong tháo gỡ điểm nghẽn đã đem lại niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là động lực rất lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, chủ động liên kết và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Nguyễn Xuân Hưng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Sẽ còn nhiều khó khăn do nhiều dự án có những vướng mắc kép, phức tạp. Song với tinh thần quản trị chủ động, không né tránh, không sợ sai, không sợ trách nhiệm, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tạo nên một khí thế phát triển mới. Đây là tiền đề vững chắc để tỉnh tự tin giải ngân 100% vốn đầu tư công, duy trì đà tăng trưởng “hai con số”, vươn lên khẳng định vị thế một cực tăng trưởng năng động hàng đầu ở Bắc Trung Bộ.

Minh Tuyết