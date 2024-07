Thanh Hóa cam kết hỗ trợ tối đa, tạo mọi thuận lợi cho công tác thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3

Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy về đồng hành cùng với chủ đầu tư và các đơn vị thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi công trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (ngày 22/7 vừa qua), sáng 24/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chủ trì hội nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác hỗ trợ thi công dự án, đoạn tuyến qua tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung; các sở ngành, địa phương liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua Thanh Hóa có 2 dự án thành phần. Đến ngày 30/6, Dự án Đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành, đóng điện đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các sở, ngành, đơn vị tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Hiện nay, đoạn tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hóa gồm 166 vị trí móng cột và 82 khoảng néo (KN) đã hoàn thành toàn bộ công tác đúc móng. Toàn công trường đang tiến hành dựng cột 142 vị trí, đã hoàn thành kéo dây 11 KN và đang kéo dây 25 KN.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Quản lý các công trình điện miền Trung báo cáo tình hình triển khai thi công đoạn tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hoá.

Ông Trịnh Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị một số nội dung

cần tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ.

Để đáp ứng tiến độ cấp bách, hoàn thành đóng điện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 22/7, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung - đại diện chủ đầu tư đề xuất tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, đôn đốc các hộ dân có nhà, công trình còn lại tháo dỡ di dời ra khỏi hành lang an toàn và tận thu, giải tỏa cây cối còn lại. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ phê duyệt phương án bồi thường các vị trí móng và hành lang tuyến còn lại; hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, phát sinh liên quan trong quá trình thi công, kể cả liên quan đến việc hoàn trả đường công vụ, đường liên thôn, liên xã và tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để thi công đối với các trường hợp cố tình gây cản trở thi công.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, chủ đầu tư đề xuất cụ thể với một số vướng mắc như: UBND huyện Như Thanh hoàn thành phương án bảo đảm an ninh thi công đối với công tác kéo dây tại khoảng cột 70-71 và 71-72 trên địa bàn xã Thanh Kỳ do các hộ dân đã nhận tiền bồi thường theo phương án phê duyệt nhưng cản trở không cho đơn vị thi công kéo dây; UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết vướng mắc tại một số vị trí người dân kiến nghị không được bồi thường GPMB do bị chồng lấn diện tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và các phương án hỗ trợ thi công.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị được địa phương hỗ trợ nguồn lực trong công tác hoàn nguyên mặt bằng, đường trong quá trình thi công; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ trong công tác tháo dỡ nhà, công trình vật kiến trúc, chặt giải tỏa cây cối còn lại trong hành lang tuyến đảm bảo đóng điện vận hành.

Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe kiến nghị của chủ đầu tư và ý kiến của các ngành, các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ huy động cao nhất nguồn lực để đồng hành cùng với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu, cam kết về công tác đồng hành cùng với chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình, nhất là công tác giải tỏa những tồn tại còn lại trong hành lang tuyến, tạo thuận lợi nhất cho các nhà thầu thi công kéo dây, nghiệm thu và đóng điện vận hành dự án.

Trên cơ sở các kiến nghị cụ thể của chủ đầu tư, đồng chí giao các ngành, các đơn vị có phương án huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Cụ thể, đồng chí giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục hoàn trả các tuyến đường công vụ. Về thời gian, số lượng nhân sự huy động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất với chủ đầu tư để tiến hành triển khai.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đấu mối trực tiếp với Công an tỉnh và chính quyền các địa phương xử lý các tình huống cụ thể theo yêu cầu thực tế. Theo đó, đối với các hạng mục thi công đã bảo đảm trình tự, thủ tục quy định, nếu xảy ra việc cản trở thi công sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng chí giao các địa phương, trước ngày 1/8/2024 phải thực hiện xong các công việc liên quan đến công tác giải tỏa cây cối hoa màu trong hành lang tuyến. Đồng thời, giao MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn bố trí đoàn cấp tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hậu cần lực lượng thi công trên công trường; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất và huy động sự vào cuộc, ủng hộ trong toàn dân đối với công trình có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thi công; rà soát, chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công theo đúng cam kết.

