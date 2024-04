Thanh Hóa bảo đảm các điều kiện tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền một dải” HTV 2024

Chiều 1/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị Ban Tổ chức đón và tiễn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 “Non sông liền một dải” tại tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND TP Sầm Sơn.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 36 “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á năm 2024 diễn ra từ ngày 3 đến 30/4/2024. Cuộc đua năm nay quy tụ 15 đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam tranh tài ở 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 2.700 km trải dọc chiều dài đất nước. Đặc biệt, chặng mở màn ngày 3/4 sẽ là lần đầu tiên cuộc đua này đua vòng quanh TP Điện Biên Phủ - thành phố của du lịch văn hóa và lịch sử cách mạng, nơi 70 năm trước diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 36 “Non sông liền một dải” 2024 thu hút 15 đội đua mạnh trong nước tham dự gồm: TPHCM - Vinama, TPHCM - New Group, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Pelio Kenda Đồng Nai, Le Fruit Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, Hà Nội, 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh Bình Dương và Thanh Hóa. Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng gần 2,3 tỷ đồng.

Sau chặng mở màn vòng quanh TP Điện Biên Phủ vào ngày 3/4, cuộc đua tiếp tục về Hà Nội rồi đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... trước khi kết thúc tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TPHCM đúng trưa 30/4.

Tỉnh Thanh Hóa là điểm về đích chặng thứ 6: Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – TP Sầm Sơn với tổng chiều dài 127,5 km. Các tay đua sẽ về đích, kết thúc chặng thi đấu này tại sân khấu bãi B (nút giao Hồ Xuân Hương – Tây Sơn) TP Sầm Sơn vào trưa ngày 8/4. Sau đó đoàn đua sẽ dừng chân và nghỉ ngày 9/4 tại thành phố biển Sầm Sơn. Vào ngày 10/4, các VĐV sẽ bước vào chặng 7 – đua tính giờ tại TP Sầm Sơn với cự ly 26,1 km. Sau khi kết thúc vòng 7, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 8: TP Sầm Sơn – TP Vinh (Nghệ An) với cự ly 152 km.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các ban, ngành, các địa phương có liên quan đã thảo luận tập trung vào công tác chuẩn bị về mọi mặt để đón đoàn đua chặng 6, tổ chức chặng 7 đua tính giờ cá nhân tại TP Sầm Sơn và xuất phát chặng 8 TP Sầm Sơn – TP Vinh (Nghệ An). Trong đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các nơi đoàn đua đi qua và tại TP Sầm Sơn được đặc biệt quan tâm và triển khai ngay sau hội nghị ban tổ chức.

Bên cạnh đó, công tác bố trí nơi lưu trú cho Ban Tổ chức giải, các đoàn đua với tổng số hơn 400 người được TP Sầm Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai một cách hiệu quả, bảo đảm tốt công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; sẵn sàng các phương án với mọi tình huống, sự cố có thể xảy ra.

Ban tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ cho các thành viên với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc đua, tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ Nhân dân và du khách. Các ngành, lực lượng, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, sáng tạo; đề cao sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để Giải đua diễn ra thành công tốt đẹp theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Tổ chức giải.

Việc đón chặng 6, đăng cai tổ chức chặng 7, tiễn chặng 8 tại TP Sầm Sơn là điểm mới của cuộc đua năm nay so với những năm trước. Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa có sự chuẩn bị tốt về lực lượng VĐV chuẩn bị tham gia cuộc đua với mục tiêu nâng cao thành tích. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Thanh Hóa, Ban tổ chức giải sẽ trao tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Đây là sự kiện lớn thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đồng thời hưởng ứng Lễ hội Du lịch Sầm Sơn 2024; qua đó, tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, truyền thống văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương Thanh Hóa nói chung và du lịch Sầm Sơn nói riêng.

