Thanh Hóa: 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm 2025, thu ngân sách nhà nước đứng đầu Bắc Trung bộ

Ngày 25/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2025 nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các ban của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thu ngân sách nhà nước đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; có 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại phiên họp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính năm 2025 đạt 8,36%, xếp thứ 13 cả nước và thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 349.309 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Sản xuất nông, lâm nghiệp nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 ước đạt 388,8 nghìn hecta, bằng 101% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 1,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; tích tụ tập trung 4.474ha đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bằng 103,1% kế hoạch; chăn nuôi có chuyển biến rõ nét từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại phiên họp.

Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ; tỷ trọng giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP ước đạt 28,7%.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ hoạt động sôi động, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 226.664 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 45,6 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 34,8% so với cùng kỳ...

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, ước đạt 54.952 tỷ đồng, bằng 121% dự toán. Trong đó thu nội địa 35.152 tỷ đồng, bằng 128% dự toán và 98% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 19.800 tỷ đồng, bằng 110% dự toán.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Huy động vốn đầu tư phát triển cả năm ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch và 107,5% cùng kỳ. Đến ngày 15/11/2025, toàn tỉnh thu hút 119 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 13 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 18.110 tỷ đồng và 437,5 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ...

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo tiền đề cho tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu phát biểu tại phiên họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; y tế cơ sở, y tế dự phòng, phát triển y tế chuyên sâu đạt nhiều kết quả nổi bật; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Nhận diện tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, llĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, giá cả nguyên vật liệu; đóng góp của một số dự án sản xuất mới vào tăng trưởng của ngành công nghiệp không đáng kể.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại phiên họp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm so với kế hoạch; chưa giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án; một số dự án đầu tư công cấp huyện trước đây quyết định nhưng không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, gây khó khăn khi bàn giao, tiếp nhận.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng 139,5% so với cùng kỳ, thông báo tạm ngừng kinh doanh tăng 25,9% so với cùng kỳ; tình trạng chậm đóng bảm hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được cải thiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình phát biểu tại phiên họp.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thực hiện trên quy mô rộng, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng; nhà ở công vụ, điều kiện làm việc còn khó khăn; năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu để bàn giao tại các xã, phường diễn ra chậm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong năm 2025 cũng như tồn tại, hạn chế được nhận diện và đưa ra trong báo cáo. Đồng thời phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong đó tập trung vào việc tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc; vấn đề số hóa dữ liệu đất đai, công tác quy hoạch, phát triển hệ thống kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoạt động thu hút đầu tư; thu ngân sách nhà nước...

Bám sát yêu cầu, cụ thể hóa các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Năm 2025 chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh một số kết quả nổi bật; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, vì vậy, các cấp, các ngành cần phải bám sát, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cảng Nghi Sơn.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” và yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; “khai thông” tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực mũi nhọn, các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông; các dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện khí.

Rà soát lại các chính sách nông nghiệp; tập trung phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng giá trị cao, nông nghiệp hiện đại, xanh, sạch, sinh thái, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc bổ sung chủ đầu tư/công trình, dự án đầu tư được khai thác đất san lấp tại mỏ đất xã Yên Thọ và xã Các Sơn vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-UBND, ngày 4/11/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị định số 66.4/2025/NQ-CP, ngày 21/9/2025 của Chính phủ; Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc