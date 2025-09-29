Tập trung triển khai, ứng phó, khắc phục bão số 10 và mưa lũ sau bão

Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ứng phó, khắc phục bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường thuộc khu vực ven biển và miền núi của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Trước diễn biến của bão số 10, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 16 Công điện và 2 Công văn để chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành ứng phó với bão. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương; trong đó có 1 đoàn do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ huy thường trực tại khu vực miền núi của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Văn Cường báo cáo nhanh công tác ứng phó, khắc phục bão.

Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm ứng phó với bão từ sớm, từ xa.

Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh có 103 xã, phường mất điện (một phần), 17 cột điện bị đổ gãy. Trước sự cố tràn bờ kênh tiêu Quảng Châu bên phía phường Sầm Sơn, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán 178 hộ/700 khẩu Tổ dân phố Châu Lộc khỏi khu vực nguy hiểm.

Điểm cầu các xã dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Do mực nước sông lên cao làm ngập các đường tràn giao thông gây cô lập tạm thời một số khu dân cư tại 3 xã Mậu Lâm, Bát Mọt, Như Xuân với tổng số 639 hộ dân. Theo báo cáo của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, tính đến 10 giờ, ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 tỉnh đã ghi nhận những thiệt hại bước đầu trên các lĩnh vực.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 2 người chết do cây đổ vào người và do đổ sập nhà; 1 người bị thương do đổ sập nhà. 15 nhà bị sập mái, tốc mái và 17 hộ/63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 47 ha lúa, 4ha cây trồng hàng năm bị ngập; 25 ha keo, 84 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Toàn tỉnh có 5 điểm trường bị ngập gồm: Trường Tiểu học Thiệu Dương, Trường Mầm non Đông Cương thuộc phường Hàm Rồng; Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS Hoằng Phượng, xã Hoằng Giang; 1 cơ sở y tế là Trạm Y tế Nam Ngạn, phường Hàm Rồng bị ngập. Toàn tỉnh có 53 vị trí đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập, sạt lở gây tắc đường; 37 vị trí đường giao thông bị sạt lở...

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương, các ngành báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra cũng như phương án khắc phục bão và mưa lũ sau bão, kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân gặp nạn; đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, tích cực, chủ động ứng phó, khắc phục bão của các ngành, các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mặc dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng có thể thấy thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là rất lớn. Theo dự báo mưa lũ vẫn diễn biến khó lường, nhằm tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bám sát chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình có người thân gặp nạn; tập trung cứu chữa người bị thương; sẵn sàng nhân lực, vật lực làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Huy động lực lượng khẩn trương khôi phục lại các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước sạch sinh hoạt, y tế, giáo dục, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt cục bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với các xã, phường có đê khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, xử lý ngay từ đầu những sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều. Triển khai công tác tuần tra, canh gác đê, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố đê điều. Các địa ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân, hạn chế những tai nạn đáng tiếc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành trong việc ứng phó, khắc phục bão số 10 như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động triển khai nhân lực, vật lực hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục sau bão khi có yêu cầu. Nhất là hỗ trợ đê điều, giao thông, cấp phát lương thực cho khu vực bị cô lập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương thực hiện ngay phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ đập, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tiêu úng cho diện tích nông nghiệp bị ngập lụt.

Sở Xây dựng triển khai ngay công tác giải tỏa ách tắc các điểm giao thông, bảo đảm thông xe bước một trong thời gian sớm nhất; chỉ đạo làm tốt công tác tiêu thoát ngập lụt cho khu vực đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn.

Giao Sở Công thương chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng mất điện cục bộ; bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc lợi dụng thiên tai để tăng giá.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 30/9; đồng thời yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đi học lại bình thường sau bão, đối với những địa phương do tình hình đặc thù, chưa thể bảo đảm an toàn có thể quyết định thời gian nghỉ học theo tình hình thực tế. Ngành Y tế bảo đảm công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân bình thường, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, phục vụ công tác xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau bão.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời diễn biến thời tiết, công tác chỉ đạo điều hành, khắc phục hậu quả của tỉnh, các ngành, các cấp; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu hại đến mức thấp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24, duy trì chế độ báo cáo theo quy định, thường xuyên cập nhật công tác ứng phó, khắc phục thiên tai; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Phong Sắc