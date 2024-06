Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị sửa đổi một số điều, khoản: Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017, sửa đổi thành: “2. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhưng có tên trong sổ mục kê hoặc sổ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, hoặc có trên Bản đồ lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 nhưng đo bao, hoặc những nơi (xã, phường, thị trấn) chưa có Mục kê và Bản đồ lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980, hoặc có các tài liệu chứng cứ khác chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định như sau:

b) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 5 lần hạn mức giao đất ở, bằng 5 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 5 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 của quy định này. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Theo trả lời: Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 quy định: “Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở quy định...” là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai.

Nội dung cử tri thành phố đề nghị sửa đổi (phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật) là không phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai. Việc cho phép chuyển mục đích sang sử dụng vào mục đích đất ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (Điều 6 Luật Đất đai), phù hợp với kế hoạch sử dụng đất (khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai).

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến với Công ty Anh Phát - Chủ đầu tư Dự án dịch vụ thương mại bắc Núi Xước thu hồi 14,5 ha triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Theo trả lời, dự án dịch vụ thương mại bắc Núi Xước được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư theo nội dung Công văn số 9291/UBND-THKH ngày 18/11/2013 với diện tích khoảng 14,58 ha và được mở rộng mặt bằng tại Công văn số 6760/ UBND-CN ngày 30/7/2014 với diện tích khoảng 120 ha, tổng diện tích của dự án khoảng 134,58 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.588 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thuê đất là 75,77 ha, phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang tiến hành thủ tục thuê đất là 17,09 ha, ký hợp đồng thuê mặt nước hàng năm hồ Quế Sơn với diện tích 15,3 ha, phần diện tích còn lại Tổng Công ty Anh Phát vẫn đang phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện. Do không còn chỉ tiêu sử dụng đất dịch vụ thương mại nên ngày 19/5/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 6886/UBND-NN báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 nên không có cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Sau khi được phân bổ chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND thị xã Nghi Sơn, nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với dự án thuê đất đã lâu từ 10 đến 20 năm nhưng vẫn chưa hoặc có triển khai dự án rất chậm và nhỏ lẻ vẫn để đất bỏ hoang gây lãng phí như: Công ty Ngân Hạnh, Công ty Xứ Đoài, Công ty Việt Trí, Công ty 126 thuộc khu vực du lịch sinh thái, Công ty Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, Công ty TNHH Tân Á tại xã Hoằng Quý,...

Theo trả lời, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án của các công ty, tình hình cụ thể như sau: Dự án Khu du lịch biển sinh thái Ngân Hạnh tại xã Hoằng Trường do Công ty TNHH Ngân Hạnh làm chủ đầu tư: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2375/QĐ-BTNMT ngày 16/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, hiện đang chờ kết luận kiểm tra của Đoàn. Sau khi có kết luận kiểm tra, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoằng Hóa, Công ty TNHH Ngân Hạnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường tại xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) của Công ty TNHH Xứ Đoài và Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Việt Trí: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra số 17/KLTT-STNMT ngày 20/4/2022, theo đó tại thời điểm thanh tra, các Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng được một số hạng mục công trình. Đến nay, dự án chưa hoàn thành. Dự án còn 15.977 m2/302.602 m2 chưa được giải phóng mặt bằng do vướng 17 hộ dân chưa di dời. Để giải quyết vụ việc trên, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoằng Hóa tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy định.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra số 03/KLTT-STNMT ngày 10/02/2022, theo đó: Công ty chưa được bàn giao đất để đưa đất vào sử dụng theo mục đích được thuê. Tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần đầu tư Du lịch biển Hải Tiến 126 đã thực hiện giải phóng mặt bằng, san lấp được khoảng 80% diện tích khu đất, còn lại 20% diện tích đất (14.170m2 đất) của 15 hộ dân đang sử dụng do chưa bố trí được mặt bằng tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hiện nay, UBND xã Hoằng Hải đang lập mặt bằng tại vị trí mới phù hợp với nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi. Theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho dự án của nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án hoàn thành vào năm 2025. Như vậy, theo quy định đến nay dự án chưa chậm tiến độ.

Dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) của Công ty cổ phần May Thịnh Vượng: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra số 32/KLTT-STNMT ngày 29/7/2021, theo đó đã kết luận dự án chậm tiến độ. Dự án đã được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 tại Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 10/5/2022. Như vậy, hiện nay dự án đang trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn thực hiện theo quy định.

Dự án của Công ty TNHH Tân Á tại xã Hoằng Quý: Chưa được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra; trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo kiến nghị của cử tri và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, chưa triển khai thực hiện.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị chuyển bàn giao diện tích đất 12 ha của Công ty TNHH Tân Hà Trung cho xã Hà Long quản lý để có cơ sở đề nghị huyện lập bổ sung quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 79 hộ dân đang sinh sống ổn định ở đây từ năm 1990 đến nay: Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 2259/UBND-NN giao UBND huyện Hà Trung chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần phát triển Tân Hà Trung (trước đây là Công ty TNHH Tân Hà Trung) và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ diện tích đất đối với 12 ha đất nêu trên và các khu vực khác tại xã Hà Long thuộc phạm vi đất của Công ty cổ phần Phát triển Tân Hà Trung đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các Quyết định: số 118NN/UBTH ngày 6/2/1996; số 550/QĐ-UBND ngày 8/2/2010; số 5144/QĐ-UBND ngày 4/12/2019; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2024. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết đối với diện tích đất 12 ha của Công ty TNHH Tân Hà Trung quản lý theo quy định.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh có phương án đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư phù hợp với các hộ gia đình sinh sống hai bên hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Lặc: Tuyến đường Hồ Chí Minh do cấp trung ương quản lý, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình sinh sống hai bên hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, chỉ được thực hiện khi có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo cuộc sống cho các hộ có nhà ở đang sinh sống trong phạm vi hành lang an toàn tuyến đường, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Ngọc Lặc trong việc sửa chữa, cải tạo nhà ở đảm bảo với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương.

Cử tri các đơn vị: TP Sầm Sơn, huyện Đông Sơn kiến nghị trên địa bàn có rất nhiều hộ dân đất ở trước năm 1980 có trong sổ mục kê, nhưng không có định danh, nên các hộ không chuyển đổi mục đích sử dụng gây khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo trả lời, ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND và có chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: “2.2. Chỉ đạo thống kê, rà soát, phân loại các trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không đúng trước đây, kiểm tra xem xét từng trường hợp cụ thể, thực hiện đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020); trường hợp cần thiết chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết luận xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất”. Do đó, để giải quyết các kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Đông Sơn, UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể để chủ động giải quyết theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai.

