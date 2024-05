Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 31/5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Nội dung tham gia thảo luận tại tổ góp ý vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước).

Đại biểu Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất cao việc ban hành 2 Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu Mai Văn Hải cho rằng, tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng đã được Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những vướng mắc. Do đó việc thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách phát triển tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng là hết sức cần thiết, nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Về thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị cần làm rõ thêm khu thương mại tự do được quy hoạch từ khi nào; thuộc quy hoạch của thành phố, hay thuộc quy hoạch của vùng. Các chính sách cho các khu thương mại tự do đề cập đến một số chính sách rất quan trọng về chính sách đầu tư, chính sách đất đai, chính sách thuế. Tuy nhiên cần phải nghiên cứu thêm về các chính sách, đặc biệt là chính sách thuế đối với các loại hàng hóa sử dụng dịch vụ trong khu thương mại; chính sách ưu đãi tiếp cận tín dụng. Đồng thời cần đánh giá tác động kỹ lưỡng khi hình thành khu thương mại tự do đối với các khu thương mại truyền thống.

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu tại tổ.

Về cơ chế tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An được ưu tiên điều tiết về ngân sách Trung ương ở một tỷ lệ thấp nhất so với các tỉnh. Đại biểu Mai Văn Hải đề nghị cần quy định tỷ lệ thấp nhất điều tiết về ngân sách Trung ương cụ thể là bao nhiêu? Từ đó tạo điều kiện cho địa phương trong tổ chức thực hiện.

Về quản lý đầu tư trong phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với cảng, bến cảng có tổng mức là 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I, thì nên để cho UBND tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ không phải xin ý kiến các bộ, ngành...

ĐBQH Cao Thị Xuân phát biểu tại tổ.

Góp ý về chính sách UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch, đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, việc Quốc hội thống nhất cho tỉnh Nghệ Ạn tăng số lượng này là rất cần thiết, bởi tỉnh có diện tích lớn và dân số đông. Tuy nhiên, Quốc hội cho tỉnh Nghệ An được thực hiện cơ chế chính sách đặc thù này nếu thành công thì Chính phủ nên nghiên cứu mở rộng đề xuất với Quốc hội có cơ chế cho các tỉnh cũng có diện tích lớn và dân số đông như các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La...

Đại biểu Cao Thị Xuân cũng đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ về tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách và các ban HĐND thành phố Vinh. Đồng thời nghiên cứu chính sách sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là lưu ý trách nhiệm của các chủ đầu tư, các dự án trồng rừng thay thế.

ĐBQH Trần Văn Thức phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cao với nội dung Chính phủ trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đồng thời cho rằng, cơ chế chính sách đề ra trong dự thảo Nghị quyết này gồm 2 chính sách tương tự hoàn toàn và có 8 chính sách tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác, có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Đại biểu Trần Văn Thức cũng đã góp ý thêm một số chính sách tương tự mà đã được áp dụng tại các địa phương khác và có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Nghệ An, đó là: Chính sách UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I. Chính sách này tương tự của tỉnh Khánh Hòa, trong đó tỉnh Nghệ An đề xuất thêm phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để phù hợp với thực tiễn, nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Đại biểu Trần Văn Thức cho rằng, việc thực hiện chính sách phân cấp để UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sẽ tạo sự chủ động gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương để sớm triển khai thu hút các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch, đây là điều kiện rất quan trọng để tỉnh Nghệ An thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Về chính sách tỉnh Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và thể thao do HĐND tỉnh quy định. Chính sách này tương tự Nghị quyết số 98 của TP Hồ Chí Minh và dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, tương tự với chính sách của Đà Nẵng đang trình Quốc hội; trong đó, tỉnh Nghệ An đề xuất quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và thể thao do HĐND tỉnh quyết định để phù hợp với quy mô các dự án trên địa bàn tỉnh. Đại biểu Trần Văn Thức cho rằng, chính sách này giúp tỉnh Nghệ An có thêm phương án lựa chọn huy động vốn từ khu vực tư nhân để thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực văn hóa và thể thao (do hiện nay Luật PPP không cho phép thực hiện)...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại tổ.

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến của các ĐBQH đều thống nhất cao với các Tờ trình của Chính phủ gửi đến Quốc hội. Các ý kiến là xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Đây là cơ sở để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện các nội dung của dự án và chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị thư ký hội nghị tập hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

Quốc Hương