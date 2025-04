Tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương

Sáng 14/4, theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, tại Km 299+400 Quốc lộ 1 thuộc tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (Hà Trung) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo đang lưu thông va chạm với xe đạp, dẫn đến mất lái đâm vào xe khách khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào hồi 23 giờ 55 phút ngày 13/4 tại Km 299+400 Quốc lộ 1 thuộc tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (Hà Trung) xe ô tô đầu kéo BKS 98C-08443 kéo theo 35R-01270 do anh Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1979, trú tại Phú Cường, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình điều khiển lưu thông hướng Bắc-Nam đến đoạn Km 299+400 va chạm với xe đạp do ông Bùi Văn Thắng, sinh năm 1962, trú tại thôn 2, Xuân Sơn, Hà Bình, Hà Trung điều khiển cùng chiều đang chuyển hướng qua đường. Sau khi va chạm với xe đạp, xe ô tô tải 98C-08443 va chạm với dải phân cách giữa đường lao qua phần đường ngược chiều đâm va với xe ô tô khách (35 chỗ) BKS 15B-02033 do anh Văn Đình Vương, sinh năm 1988, trú tại thôn Mạnh Chư, An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam điều khiển hướng Nam-Bắc và xe ô tô con BKS 36A-21718 do anh Vũ Đại, sinh năm 1983, trú tại thôn Tây Ninh, Yến Sơn (Hà Trung) điều khiển dừng chờ trên đường tỉnh 527C theo hướng Đông-Tây, sau đó va chạm vào cổng chào, nhà dân và cây xanh. Hậu quả vụ tai nạn làm bị thương nặng 3 người và 14 người bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Đăng