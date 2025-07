Tác động bão số 3, vùng biển Thanh Hóa gió có thể giật cấp 10-11

Dự báo do tác động của bão, từ sáng sớm mai (21/7) vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-11.

Ảnh minh họa.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, vào hồi 19 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo do tác động của bão, từ sáng sớm ngày 21/7 vùng biển Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh.

Vùng biển ven bờ bao gồm các phường, xã: Nga An, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có sóng cao từ 1,5 - 3m.

Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 2 - 4m.

Trên đất liền, từ chiều 21/7 khu vực ven biển bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió Tây, Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9-10.

Sâu trong đất liền bao gồm các điểm dự báo: Bỉm Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa, Hạc Thành, Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.

Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với cơn bão số 3 kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, nên từ đêm 20/7 đến ngày 24/7 khu vực Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to và dông; với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 300mm, riêng khu vực trung du và vùng núi từ 300 - 400mm, có nơi trên 450mm.

Nhóm PV Thời sự