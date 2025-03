Sức bật từ phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thọ Xuân luôn tạo ra nhiều nét mới, nổi bật trên các lĩnh vực: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giáo dục quốc phòng - an ninh... Từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại huyện Thọ Xuân.

Xác định thi đua là động lực tinh thần giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm công tác thi đua - khen thưởng. Phong trào TĐQT của LLVT huyện Thọ Xuân được triển khai toàn diện, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành như “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã phát động 20 đợt thi đua thường xuyên, 15 đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích. Từ năm 2019 đến nay, LLVT huyện đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hơn 5.000 ngày công, phối hợp với công an và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, khắc phục phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng củng cố xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng thực sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng bộ Quân sự huyện hằng năm đều có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Hằng năm, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho hơn 500 lượt cán bộ cơ quan quân sự và cơ sở. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm được cơ sở quan tâm, ban CHQS các xã, thị trấn đã chủ động khắc phục khó khăn tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình, thời gian quy định, qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện được phát động rộng khắp, đã có nhiều sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ được áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực, như: Thiết bị hỗ trợ lấy thăng bằng mục tiêu, dụng cụ chế biến thực phẩm... đoạt giải nhất tại hội thi “Dân vận khéo” cấp Bộ CHQS tỉnh và Cụm 1 cấp Quân khu. Tham gia Cuộc vận động sáng tác tranh, triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 đạt giải A cấp Quân khu và được chứng nhận tham gia trưng bày triển lãm Bộ Quốc phòng.

Ban CHQS huyện và cơ sở đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh cùng cấp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 250 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3; 2.340 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4. Năm 2024, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy điều hành của chỉ huy các cấp.

Thượng tá Lê Đình Chính, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Thọ Xuân cho biết: "Cùng với công tác tuyển quân, Ban CHQS huyện đã phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh quân sự. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức khám sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục cho 1.727 học sinh đăng ký dự thi vào các học viện, nhà trường quân đội, có 133 học sinh trúng tuyển. Thực hiện phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, “LLVT huyện chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS huyện đã vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên quyên góp với số tiền hơn 500 triệu đồng giúp 10 xã XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đã huy động hơn 5.000 ngày công để xây dựng nhà tình nghĩa, phát quang hành lang giao thông, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn".

Bằng việc tổ chức tốt phong trào TĐQT, LLVT huyện Thọ Xuân đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa