Sư đoàn 341 (Quân khu 4) hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2024

Trong 3 ngày (từ 09-11/9/2024), Sư đoàn 341 (Quân khu 4) đã tổ chức thành công diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, bố trí Sở Chỉ huy ngoài thực địa năm 2024. Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự, theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Hội nghị thông qua quyết tâm chiến đấu trong diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), trời mưa to, song với quyết tâm cao và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là hệ thống văn kiện, kế hoạch, bài tập, sa bàn... nên Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu rút kinh nghiệm diễn tập.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sư đoàn, nhất là trong công tác chuẩn bị, các vai tập trong diễn tập. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình diễn tập.

Các đồng chí dự hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao trình độ năng lực về tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ đạo, điều hành diễn tập của người chỉ huy và cơ quan trong diễn tập. Qua đó, tiếp tục nghiên cứu gắn nguyên tắc với thực tiễn, bổ sung kịp thời cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Duy Thuỳ (CTV)