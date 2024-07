So sánh Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5: Có gì mới?

Bài so sánh Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 sau đây sẽ đi tìm sự khác biệt giữa 2 thế hệ smartphone màn hình gập mới nhất nhà Samsung. Nếu bạn quan tâm đến thông tin về Z Fold 6, hãy cùng chúng mình khám phá chi tiết khác biệt về thông số cấu hình, camera cũng như thiết kế của 2 mẫu flagship này.

So sánh Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 có gì khác nhau

Qua những cải tiến mới từ nhà Samsung, Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 đã có những điểm khác biệt từ thông số cấu hình đến màn hình và camera. Bên dưới là những điểm khác biệt chi tiết giữa 2 mẫu flagship màn hình gập nhà Samsung:

Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 có gì khác về thiết kế và màn hình?

Sự khác biệt nổi bật nhất là Z Fold 6 mỏng nhẹ hơn Z Fold 5 đáng kể. Sản phẩm năm nay dự kiến sẽ sở hữu thiết kế phẳng, mang đến vẻ ngoài hiện đại và tinh tế hơn so với Z Fold 5. Bản lề của Z Fold 6 cũng được nâng cấp để mang lại trải nghiệm gập mở mượt mà hơn, cải thiện độ bền trong quá trình đóng mở hàng ngày.

Z Fold 6 mỏng nhẹ hơn Z Fold 5 đáng kể.

Về màn hình, Z Fold 6 sẽ có màn hình chính 7.6 inch như trên phiên bản trước. Điểm chung là cả 2 đều trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2X với cùng độ phân giải. Tuy nhiên, Z Fold 6 nổi bật hơn với độ sáng màn hình lên tới 2800 nits, vượt xa 1750 nits của Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 có nâng cấp về pin?

Galaxy Z Fold 6 sẽ sở hữu viên pin dung lượng 4.400 mAh không đổi so với thế hệ trước. Tuy nhiên Samsung Z Flip 6 cùng ra mắt sẽ có viên pin nâng cấp từ 3700mAh lên 400mAh. Cùng với con chip được tối ưu hơn, thời gian sử dụng Z Flip 6 có thể tăng thêm 4 tiếng so với Z Flip 5.

Ngoài ra, có khả năng Z Fold 6 sẽ hỗ trợ công suất sạc nhanh lên tới 45W, so với chỉ 25W trên Z Fold 5.

Thời gian dùng pin Z Fold 6 và Z Flip 6 đều được nâng cấp.

Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 có gì khác về hiệu năng?

Thế hệ tiếp theo của Galaxy Z Fold 5 được kỳ vọng có những cải tiến phần cứng mới. Con chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy hứa hẹn sẽ là con chip mới trang bị cho Z Fold 6. Với GPU Adreno mới, Z Fold 6 tăng tốc độ xử lý đồ họa lên 25% so với 8 Gen 2 có trên Z Fold 5. Đồng thời phiên bản Galaxy Z Flip 6 cùng series cũng được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy tương tự.

Về bộ nhớ, thế hệ mới của Z Fold 5 cung cấp các tùy chọn RAM lên tới 16GB. Cả hai mẫu đều có các phiên bản bộ nhớ trong lên tới 1TB, nhưng Z Fold 6 loại bỏ tùy chọn 128GB, tập trung vào các mức dung lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn hơn.

Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 có gì khác về camera?

Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5 có hệ thống camera sau với thông số kỹ thuật tương tự nhau. Cả hai thiết bị đều được trang bị camera chính 50MP, cho phép chụp ảnh rõ nét. Ngoài ra, cả hai thiết bị đều có cùng hệ thống camera selfie kể cả màn hình ngoài và màn hình bên trong.

Camera chính trên Z Fold 6 50MP.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 6 được kỳ vọng sẽ được Samsung cải tiến về phần mềm với các thuật toán xử lý ảnh tiên tiến.

Nên mua Samsung Galaxy Z Fold 6 hay Z Fold 5?

Qua bài so sánh Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5, có thể thấy Samsung đã có những cải tiến vượt trội về thiết kế, màn hình, hiệu năng và pin. Thế hệ tiếp theo của Z Fold 5 hứa hẹn sẽ phù hợp cho những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn đã hài lòng với hiệu năng của Z Fold 5 và muốn tiết kiệm chi phí, mẫu smartphone màn hình gập thế hệ thứ 5 vẫn là một lựa chọn tốt với những tính năng ấn tượng của mẫu điện thoại gập.

Trên đây là bài so sánh chi tiết về Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Fold 5. Nếu đây đúng là những cải tiến mà Samsung mang lại cho thế hệ mới, Z Fold 6 hứa hẹn sẽ được nhiều người dùng lựa chọn trong thời gian sắp tới.

