So sánh công nghệ camera Hasselblad và Leica: Nên chọn OPPO Find X10 hay Xiaomi 18 Pro

OPPO Find X10 và Xiaomi 18 Pro thu hút sự chú ý khi sở hữu công nghệ hiện đại cùng trải nghiệm sử dụng ấn tượng. Vậy khi đặt lên “bàn cân”, hai chiếc điện thoại này có gì khác biệt về thiết kế, màn hình, hiệu năng và hệ thống camera? Hãy cùng so sánh hai mẫu điện thoại để đưa ra lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu.

Nên chọn OPPO Find X10 hay Xiaomi 18 Pro?

Quyết định chọn mua Find X10 hay Xiaomi 18 Pro phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, sở thích cá nhân và ngân sách của người dùng. Để đưa ra quyết định phù hợp, hãy cùng tìm hiểu những điểm khác biệt nổi bật giữa hai mẫu điện thoại này.

Về thiết kế và màn hình

OPPO Find X10 gây ấn tượng với kiểu dáng gọn gàng, trọng lượng khoảng 216g, thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng hằng ngày. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và chuyển động mượt mà hơn.

Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro tạo điểm nhấn với thiết kế màn hình kép gồm màn hình chính 6,4 inch và màn hình phụ 2,7 inch ở mặt lưng. Màn hình chính sử dụng tấm nền LTPO AMOLED, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và xem nội dung chất lượng cao.

Về hiệu năng và khả năng chơi game

Được trang bị chip MediaTek Dimensity 9600M kết hợp RAM 12GB LPDDR5X, dòng OPPO Find mới này đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và xử lý các tác vụ thường ngày. Với cấu hình này, thiết bị có tiềm năng mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa các ứng dụng.

Xiaomi 18 Pro sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm, đi kèm RAM 12GB LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Cấu hình này hướng đến khả năng xử lý các tựa game đồ họa cao và duy trì trải nghiệm đa nhiệm ổn định, trong khi màn hình 120Hz góp phần tăng độ mượt khi thao tác.

Về camera và chất lượng hình ảnh

OPPO Find X10 sở hữu camera chính 200MP, camera tele 200MP hỗ trợ zoom quang 2,8x và camera góc siêu rộng 50MP, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh. Camera trước 50MP hỗ trợ quay video 4K sắc nét giúp thiết bị phù hợp với người dùng thường xuyên chụp ảnh selfie và sáng tạo nội dung.

Xiaomi 18 Pro nổi bật với camera chính 200MP, camera tele tiềm vọng 200MP zoom quang 3,2x và camera góc siêu rộng 50MP khi so với mẫu điện thoại OPPO. Camera trước 50MP hỗ trợ quay video 4K 60fps, trong khi camera sau có thể quay video 8K HDR, phục vụ tốt nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc hằng ngày.

Ai nên chọn mua OPPO Find X10 và Xiaomi 18 Pro?

OPPO Find X10 phù hợp với những ai cần smartphone có pin dung lượng lớn, camera đa dạng và hiệu năng đáp ứng tốt cả công việc lẫn giải trí. OPPO là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng có nhu cầu chụp ảnh, quay video thường xuyên, đồng thời yêu thích trải nghiệm chơi game trên điện thoại.

Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro hướng đến người dùng yêu thích công nghệ mới, cần khả năng chụp ảnh linh hoạt và trải nghiệm màn hình kép tiện dụng. Nếu bạn đang phân vân giữa Xiaomi 18 Pro và OPPO Find X10 thì nên cân nhắc tính tiện dụng của màn hình phụ và nhu cầu sử dụng thực tế để chọn máy phù hợp.

Địa chỉ mua OPPO Find X10 chính hãng, giá tốt

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Bên cạnh đó, CellphoneS còn cung cấp đa dạng mẫu điện thoại OPPO cùng dịch vụ tư vấn giúp bạn lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Người mua có thể tham khảo các chương trình giảm giá, ưu đãi thanh toán hoặc thu cũ đổi mới tùy thời điểm áp dụng.

Cả OPPO Find X10 và Xiaomi 18 Pro đều có những ưu điểm riêng. Do đó, quyết định mua sắm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách của mỗi người. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ tổng đài hoặc đến trực tiếp hệ thống CellphoneS để được tư vấn và nhận các ưu đãi hấp dẫn.

Nguồn: CellphoneS