Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Chiều 24/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT). Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và sự vận dụng sáng tạo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị định số 21 của Chính phủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, xây dựng tỉnh, huyện thành KVPT vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển của tỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong củng cố các tiềm lực, xây dựng các thành phần thế trận trong KVPT bảo đảm liên hoàn vững chắc “Làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng thủ quân khu và KVPT kiểm tra và đánh giá cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và hoạt động KVPT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 Ngô Nam Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành, các địa phương, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và hoạt động KVPT của tỉnh trong những năm qua.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoạt động KVPT tỉnh những năm tiếp theo, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 Ngô Nam Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng KVPT tỉnh, huyện thực sự vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực và thế trận; trên tất cả các mặt chính trị - tư tưởng, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong đó, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu.

Đồng chí Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải xác định xây dựng KVPT là một nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Từ đó, đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong từng giai đoạn cụ thể; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu của Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Biên phòng cấp tỉnh, cấp huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh...; đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh phù hợp với thế trận phòng thủ.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của KVPT. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở. Hàng năm, tham mưu tổ chức các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã với nội dung thiết thực, hiệu quả; chú trọng điều chỉnh lực lượng, bố trí xây dựng các cụm dân cư trong KVPT ổn định, bền vững, không để “trắng dân cư” ở khu vực biên giới, hải đảo.

Quan tâm đầu tư kinh phí để triển khai xây dựng hệ thống công trình chiến đấu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của tỉnh và một số huyện trọng điểm về quốc phòng - an ninh, nhất là các địa phương nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu, thứ yếu của tỉnh. Thực hiện đúng lộ trình các đề án về xây dựng lực lượng vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự; thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hầm trong căn cứ hậu phương của tỉnh; các chốt chiến đấu, hệ thống công sự của dân quân, biên phòng tuyến biên giới, biển, đảo. Riêng các huyện: Quảng Xương, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa sớm hoàn thiện thủ tục, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường hầm trong KVPT. Khuyến khích các huyện còn lại đầu tư kinh phí để xây dựng công trình chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Các đồng chí khẳng định: Xây dựng KVPT vững chắc là một nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự kế thừa, phát triển kinh nghiệm truyền thống giữ nước của cha ông ta, đó là “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước khi đất nước chưa lâm nguy”. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân cần nhận thức sâu sắc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT.

Quốc Hương