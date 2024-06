Singapore Airlines bồi thường cho hành khách trên chuyến bay gặp sự cố

Singapore Airlines nêu rõ với hành khách được chẩn đoán thương tích nghiêm trọng, cần chăm sóc y tế lâu dài và yêu cầu hỗ trợ tài chính, công ty sẽ cung cấp khoản tạm ứng 25.000 USD.

Hành khách rời máy bay của Hãng hàng không Singapore Airlines, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok (Thái Lan) ngày 21/5 do gặp sự cố nhiễu động không khí. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không Singapore Airlines đã gửi đề nghị bồi thường cho hành khách trên chuyến bay SQ321, gặp sự cố do thời tiết xấu vào tháng trước khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo thông báo của Singapore Airlines, hãng đề nghị bồi thường 10.000 USD cho các trường hợp bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng có thể thương lượng với hãng về mức bồi thường phù hợp.

Singapore Airlines nêu rõ đối với hành khách được chẩn đoán thương tích nghiêm trọng, cần chăm sóc y tế lâu dài và yêu cầu hỗ trợ tài chính, công ty sẽ cung cấp khoản tạm ứng 25.000 USD để trang trải các chi phí trước mắt và số tiền này sẽ được tính vào khoản bồi thường cuối cùng.

Chuyến bay SQ321 từ London (Anh) đến Singapore đã bay vào vùng nhiễu động không khí nghiêm trọng khi bay qua không phận Myanmar, khiến một hành khách 73 tuổi nghi tử vong do đau tim và hàng chục người khác bị thương. Máy bay đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, Thái Lan.

Tính đến ngày 4/6, hơn hai tuần sau sự cố xảy ra vào ngày 20/5, vẫn còn 20 hành khách đang điều trị tại các bệnh viện ở Bangkok. Singapore Airlines cho biết chưa có con số cập nhật mới nhất.

Ngoài khoản bồi thường trên, hãng sẽ hoàn trả toàn bộ vé cho tất cả hành khách trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ nhận được khoản bồi thường do sự chậm trễ theo quy định của Liên minh châu Âu hoặc Anh.

Kết quả điều tra sơ bộ về sự cố máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok (Thái Lan) hôm 20/5 đã xác định nguyên nhân gây thương tích cho hành khách và phi hành đoàn là do sự thay đổi đột ngột về trọng lực của máy bay.

Trong báo cáo do Cơ quan điều tra an toàn vận tải Singapore công bố, Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết máy bay SQ321 đã trải qua tình trạng thay đổi trọng lực nhanh chóng, dao động trong khoảng 1,5G đến -1,5G trong vòng 4 giây, theo đó chiếc máy bay đang ở độ cao 37,362 ft rơi xuống 37,184 ft, tức khoảng 54m chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Thông tin này được trích xuất từ hộp đen máy bay và được xác định là nguyên nhân khiến nhiều hành khách bị thương khi không thắt dây an toàn.

Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng dây an toàn trên máy bay. Theo quy định, hành khách thường được phép tháo dây an toàn trong điều kiện bay ổn định, nhưng vẫn được khuyến cáo nên thắt dây an toàn trong suốt hành trình./.

Theo TTXVN