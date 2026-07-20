Sao Mai Central Point - Kiến tạo biểu tượng sống mới, tri ân đặc biệt người dân Triệu Sơn

Tập đoàn Sao Mai chính thức giới thiệu Sao Mai Central Point - khu đô thị được đầu tư bài bản, hiện đại tại vị trí trung tâm đắc địa bậc nhất Triệu Sơn.

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh và không gian sống chất lượng, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới, kiến tạo một cộng đồng đáng sống và mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.

Sao Mai Central Point tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay trên trục Quốc lộ 47C trung tâm Triệu Sơn. Dự án quy mô khoảng 44 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng được quy hoạch đồng bộ 1.376 sản phẩm từ shophouse thương mại, nhà phố liền kề đến biệt thự cao cấp. Dự án dành gần 55.000 m2 cho hệ thống công viên cây xanh và cảnh quan. Những mảng xanh rộng lớn được bố trí xen kẽ trong toàn khu đô thị không chỉ góp phần điều hòa vi khí hậu mà còn mở ra những khoảng không thư thái để cư dân tản bộ, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng. Song hành với không gian xanh là chuỗi tiện ích được quy hoạch đồng bộ gồm khu thể dục thể thao hơn 10.700 m2, quỹ đất giáo dục 8.440 m2, khu văn hóa, y tế, thương mại dịch vụ, chợ dân sinh cùng nhiều công trình công cộng khác. Tất cả được bố trí trong một tổng thể thống nhất, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi nhu cầu thiết yếu trong bán kính gần.

Sao Mai Central Point khẳng định giá trị bằng lợi thế vị trí trung tâm hiếm có.

Như một lời cảm ơn chân thành gửi đến người dân Triệu Sơn đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ Tập đoàn Sao Mai, doanh nghiệp triển khai mở bán đợt 1 gồm 111 lô đất nền với chính sách giá tri ân đặc biệt hấp dẫn nhất kể từ khi dự án ra mắt. Đây là chương trình “tri ân duy nhất, chỉ áp dụng một lần” và kết thúc vào ngày 15/08/2026. Sau thời điểm này, toàn bộ chính sách ưu đãi sẽ chính thức khép lại.

Cư dân tương lai kiến tạo cộng đồng thịnh vượng.

Với số lượng chỉ 111 sản phẩm cùng mức giá đặc biệt, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu vị trí đẹp tại một trong những khu đô thị được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm phát triển mới của Triệu Sơn.

Diệp Chi (LN)