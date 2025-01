Quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT dịp tết

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là thời điểm diễn ra các hoạt động tổng kết, liên hoan, tất niên, chúc tết và lễ hội đầu xuân. Do vậy, việc sử dụng rượu, bia cũng có chiều hướng gia tăng; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông diễn biến khó lường. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), lực lượng công an đã và đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tăng cường xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Thời gian gần đây, tại TP Thanh Hóa tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng do người dân tổ chức các tiệc mừng giáng sinh, nghỉ lễ tết dương lịch, chuẩn bị đón tết nguyên đán, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Để kiềm chế tai nạn giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh việc cắm chốt, hiện nay Công an thành phố đang tăng cường tuần tra lưu động phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Mặc dù trong quá trình làm việc, nhiều người vi phạm có thái độ không hợp tác nhưng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố vẫn kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định và tạm giữ phương tiện.

Ngày 1/1/2025 Luật trật tự, an toàn giao thông và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý Nghị định 168 của Chính phủ đã nâng mức phạt đối với hành vi người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi sai làn đường cùng nhiều quy định khác lên gấp nhiều lần so với trước. Ngay trong ngày đầu luật có hiệu lực, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như áp dụng các quy định xử phạt, qua đó đã tăng cường việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của người dân khi tham gia giao thông.

Theo ghi nhận tại các nút giao có hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa, khi bắt đầu chuyển sang đèn vàng, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành các quy định báo hiệu về dừng đèn đỏ.

Chị Trần Thị Thảo ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) cho biết: “Từ ngày 1/1/2025, tôi và các thành viên trong gia đình đã nhắc nhở nhau cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông, nhất là đến các nút giao thông có tín hiệu đèn đều nâng cao ý thức, không lưu thông khi đèn xanh sắp chuyển sang đèn vàng”.

Năm 2024, các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động toàn tỉnh đã xử phạt 123.131 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; phạt tiền 266,15 tỷ đồng; tạm giữ 30.565 trường hợp phương tiện vi phạm; tước giấy phép lái xe 15.623 trường hợp. Đáng chú ý, trong ngày đầu triển khai Luật trật tự ATGT và Nghị định 168, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản 333 trường hợp vi phạm, nộp tiền kho bạc nhà nước gần 1,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp và tạm giữ 11 phương tiện.

Để Nhân dân được vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động đảm bảo trật tự, ATGT. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Nhân dân. Đồng thời, duy trì xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm chở quá số người quy định, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; kiên quyết xử lý người điều khiển xe trên đường có sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Bài và ảnh: Lê Phượng