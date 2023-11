Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024

Thực hiện Thông tư 94 ngày 1/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Công văn số 13127 ngày 18/9/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh vừa có Thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

1. Về chỉ tiêu tuyển chọn

Năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn 441 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (gồm 440 nam và 01 nữ). Trong đó:

- Tuyển cho Công an tỉnh 300 chỉ tiêu.

- Tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: 20 chỉ tiêu; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động: 60 chỉ tiêu; Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng: 55 chỉ tiêu; Cục An ninh điều tra: 05 chỉ tiêu.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng (tính từ ngày giao nhận quân).

2. Về đối tượng tuyển chọn

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Trong đó, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp trở lên; công dân có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; người dân tộc thiểu số.

- Độ tuổi tuyển chọn: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

3. Về tiêu chuẩn tuyển chọn

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

- Có lý lịch rõ ràng;

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư 44 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo Thông tư 45 ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, không tuyển các trường hợp trên cơ thể có vết xăm trổ, kể cả phun xăm trên da có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kì dị, kì quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ, từ 1⁄2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống...

- Riêng đối với công dân nữ: Đã tốt nghiệp trình độ sơ cấp trở lên ở các ngành nghề: Cấp dưỡng, y tế, dược, điều dưỡng, thú y, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, kế toán.

4. Về chế độ, chính sách

a) Trong thời gian tại ngũ:

- Được bảo đảm về chế độ ăn ở, được hưởng phụ cấp, chế độ theo cấp bậc hàm tương đương; được bảo đảm quân sự, võ thuật, rèn luyện sức khỏe, ý chí trong trường có tính kỷ luật cao.

- Được hưởng chế độ khi nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định của Bộ Công an; được thăm hỏi, trợ cấp kịp thời khi bản thân gia đình gặp khó khăn theo quy định của Bộ Công an.

- Được cấp bảo hiểm y tế cho bản thân và thân nhân, được quan tâm bồi dưỡng, phát triển Đảng, được cấp khen thưởng khi có thành tích cao trong công tác chiến đấu, huấn luyện.

- Được tạo điều kiện tối đa để học tập, từ tháng 15 trở đi được tham gia đăng ký ôn, dự thi vào các Học viện, trường CAND, được cộng 01 điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Hết thời hạn phục vụ tại ngũ được xét chuyển sang chế độ phuc vụ chuyên nghiệp, công dân có trình độ đại học sẽ được ưu tiên tuyển thẳng hoặc tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an.

b) Sau khi xuất ngũ:

- Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được tính là thời gian công tác và được tính là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

- Được giải quyết chế độ xuất ngũ 1 lần và hưởng chế độ trợ cấp việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở.

- Được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm phù hợp ngay trong thời gian phục vụ tại ngũ.

- Cộng điểm trong tuyển dụng công chức; ưu tiên tuyển dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong CAND với nhiều ngành nghề, công việc hấp dẫn.

- Được bảo lưu kết quả và tiếp tục tham gia học tập tại trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đã trúng tuyển trước khi nhập ngũ.

5. Về hồ sơ tuyển chọn

Sau khi thực hiện bước sơ tuyển tại Công an cấp xã, hồ sơ công dân tham gia dự tuyển do Công an cấp huyện hướng dẫn thực hiện, gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân đang công tác, học tập.

- Phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu) có xác nhận tiền sử bệnh của Trạm y tế cấp xã.

- Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; học bạ trung học phổ thông, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự

- Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

- Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu)

- Giấy chuyển sinh hoạt đoàn, Đảng đến đơn vị mới kèm theo sổ đoàn viên, hồ sơ đảng viên (nếu có).

Mọi công dân có nhu cầu dự tuyển đề nghị liên hệ đăng ký và làm thủ tục hồ sơ tại Công an cấp xã nơi công dân cư trú, từ ngày 11/10/2023.

TS (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá)