Tác phẩm "Đổi quà lấy súng" đoạt giải Nhì cuộc thi "Lực lượng CAND bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu"

Sau 4 tháng phát động (từ tháng 8 đến tháng 11-2022), Ban tổ chức Cuộc thi phóng sự truyền hình “Lực lượng CAND với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” nhận được 154 tác phẩm của 77 đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND tham gia. Trong đó, Công an tỉnh Thanh Hóa có 2 tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhì cho nhóm tác giả Phòng PX03 Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng PX03 Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Cuộc thi, mặc dù thời gian phát động ngắn nhưng Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng rất tích cực của các đơn vị. Nội dung và hình thức thực hiện các tác phẩm rất đa dạng và phong phú với nhiều đề tài khác nhau, về công tác quản lý bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, các mô hình, sáng kiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường,...

Đặc biệt, các phóng sự đã nêu bật được sự tham gia và vai trò của lực lượng CAND cùng chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể và Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Những câu chuyện, hình ảnh về người chiến sĩ Công an trong mưa lũ, cứu nạn cứu hộ, cõng người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, hay dầm mình trong bùn để trồng cây làm kè chắn sóng biển giữ đất, bất chấp dịch bệnh, không quản đường xa đến tận các thôn bản tận tình hướng dẫn bà con dân tộc cách vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe đã gây ấn tượng, xúc động mạnh mẽ đến tất cả người dân.

Những phóng sự điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, buôn bán gỗ lậu, động vật hoang dã, khai thác trái phép các nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia… được các tác giả phản ánh chân thực, rõ nét cho thấy cuộc chiến đấu với tội phạm môi trường vô cùng khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sĩ Công an phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ…

Nhiều tác phẩm dự thi đã nêu bật những sáng kiến hay của lực lượng Công an ở nhiều vùng miền. Trong đó có tác phẩm “Đổi quà lấy súng” phản ánh công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở, qua đó người dân tự giác mang súng săn, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến giao nộp cơ quan Công an. Hay như tác phẩm “Dùng rác tái chế làm bản đồ dạy học”… cũng được các tác giả thể hiện khá thuyết phục.

Lực lượng Công an không chỉ tham gia nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh, huyện, Trung ương, hoạt động này còn có sự đóng góp của lực lượng Công an xã. Nhiều tác phẩm đã nêu bật những thành tích, chiến công của lực lượng Công an xã trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống của người dân ngay tại cơ sở.

Những kết quả này càng khẳng định việc đưa lực lượng Công an chính quy về cơ sở là một chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Bộ Công an, qua đó phát huy hiệu quả toàn diện ở các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đại biểu và tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết và khách quan, qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 22 tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giá trị nhân văn sâu sắc và đạt hiệu quả truyền tải thông điệp hay, đặc biệt thấy rõ được hình ảnh và vai trò của người chiến sĩ CAND trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 10 giải Ấn tượng cho các tác giả, đơn vị đoạt giải. Trong đó, tác phẩm “Đổi quà lấy súng” của nhóm tác giả Đức Long - Đình Hợp - Văn Thiện, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thanh Hóa đoạt giải Nhì.

Đình Hợp