Sư đoàn 341 thi đua thực chất, hiệu quả thiết thực

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp; trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sư đoàn 341 kiểm tra công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật của đơn vị.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong năm 2023, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị Sư đoàn 341 đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT, xác định rõ chủ đề thi đua gắn với chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập đơn vị; gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Nhờ vậy, phong trào đạt kết quả toàn diện, vững chắc trong các lĩnh vực, tạo động lực lớn trong xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong việc nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để duy trì phong trào TĐQT phát triển liên tục cả về bề rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ. Từ phong trào TĐQT, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã triển khai nhiều khâu đột phá, cách làm hay, sáng tạo như tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo bước chuyển mới về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, chiến sĩ; coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp. Tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch. Kết quả kiểm tra hằng năm, có 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, khung A có từ 85 - 90% khá, giỏi; dự bị động viên có 75 - 80% khá, giỏi.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", đơn vị đã đảm bảo đủ rau xanh và các sản phẩm từ tăng gia đưa vào bữa ăn, nâng cao đời sống bộ đội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch so với năm trước. Phong trào thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng nhà kho kiểu mẫu”; “LLVT Quân khu chung sức XDNTM”, “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Nhận thức rõ thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua; sau mỗi phong trào, đợt thi đua và từng nhiệm vụ, đơn vị tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để biểu dương, khen thưởng và rút kinh nghiệm để triển khai các phong trào thi đua tiếp theo. Sư đoàn lấy kết quả thực hiện phong trào TĐQT làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm. Nhờ đó, phong trào TĐQT của Sư đoàn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn 341cho biết: "Phong trào TĐQT những năm qua đã trở thành động lực góp phần xây dựng Sư đoàn 341 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sư đoàn 341 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT. Đảng ủy Sư đoàn phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” . Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, tạo động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Bài và ảnh: Hoàng Lan