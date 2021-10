Huyện Yên Định bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3

Sáng 26-10, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Yên Định đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 110 đồng chí là Thường vụ cấp xã, thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Trưởng các phòng, ban cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo.

Trong thời gian 3 ngày các học viên được cập nhật những nôi dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và của cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng - an ninh; chính sách về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại; những nội dung về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng - an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng - an ninh Việt Nam và những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh - trật tự trong tình hình mới.

Thanh Hải