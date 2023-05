Đồn Biên phòng Pù Nhi xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy

Những ngày cuối tháng 4, có dịp lên Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về cảnh quan môi trường của doanh trại là xanh - sạch - đẹp, với khu vườn tăng gia sản xuất phủ kín các loại rau, củ, quả sạch làm thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) chăm sóc cây ăn quả.

Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết: Những năm qua, việc đẩy mạnh xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được cấp ủy, ban chỉ huy đồn quan tâm chú trọng, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Chính quy, mẫu mực, kỷ cương, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu” trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể. Gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố các tổ, đội, nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng năm, đơn vị tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện của cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Nội dung huấn luyện được chú trọng cả về huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, coi trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến và huấn luyện xử lý các tình huống liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Song song với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, đồn thường xuyên xây dựng đội vũ trang chính quy, rèn luyện kỷ luật kết hợp với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xử lý kiên quyết, kịp thời các hiện tượng vi phạm quy định; quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy - xanh - sạch - đẹp”. Cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được đầu tư xây dựng. Trong đó, đơn vị đã cải tạo khu đồi hoang có diện tích hơn 1 ha để làm vườn tăng gia; khu vực vườn, ao, chuồng luôn bảo đảm tốt các yếu tố vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch. Hiện, đơn vị đang nuôi 15 con bò, 8 bò mẹ sinh sản; hơn 60 con lợn, hàng trăm con gà, vịt và 500 m2 ao thả cá; vườn rau rộng trên 1.000 m2, vườn chuối trên 3.000 m2,... giúp đơn vị tự túc được rau xanh cho bếp ăn. Tại các tổ công tác trạm chốt, cán bộ chiến sĩ cũng tiến hành cải tạo đất trồng rau, xây dựng chuồng nuôi gà, vịt bảo đảm cho nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ. Ngoài ra, đồn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh vào giờ nghỉ, ngày nghỉ để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, kỷ luật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: huy động lực lượng giúp dân làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường; phối hợp quân - dân y trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,... trong phát triển kinh tế - xã hội và tham gia cùng lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua các chương trình phối kết hợp và các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, đơn vị đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với Nhân dân địa phương, từng bước xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, là cơ sở quan trọng bảo vệ, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã trực tiếp bắt, khởi tố 9 vụ/12 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 99,557g heroin, 1.595 viên (175,5g Methampletamine) hồng phiến, 5,528g nhựa thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao công an điều tra theo thẩm quyền. Xử lý vi phạm hành chính 7 vụ/8 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, tịch thu 12,412 m3 gỗ sa mu, thu phạt 33,4 triệu đồng, nộp kho bạc Nhà nước theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy ở Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tạo hiệu ứng tích cực trên các mặt công tác biên phòng; đồng thời tham gia hiệu quả vào việc củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tiến Đạt