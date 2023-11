Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với nòng cốt là Ban Tuyên giáo và các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được tăng cường, đạt được những kết quả rất tích cực.

Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quân sự - quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, chủ động phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan tư tưởng - văn hóa, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Hệ thống ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nổi bật là Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược xây dựng khu vực phòng thủ...

Các cơ quan tư tưởng - văn hóa tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Phổ biến pháp luật”... N Ngành văn hóa tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong các hoạt động thông tin lưu động; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền miệng...

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được chú trọng triển khai trong các trường đào tạo, THPT trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, các chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại tỉnh Thanh Hóa.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục truyền thống được quan tâm. Trung tâm chính trị các địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, 5. Từ năm 2022 đến nay, đã phối hợp mở được 165 lớp cho 12.558 học viên đối tượng 4. Ngành tuyên giáo tổ chức lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên ngành giáo dục.

Công tác giáo dục truyền thống được coi trọng, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong các trường học nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, địa phương. Tiêu biểu là kỷ niệm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày truyền thống lực lượng vũ trang Nhân dân, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa...

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác quân sự - quốc phòng được tăng cường. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác, nhất là trên internet, mạng xã hội, duy trì có hiệu quả hoạt động các trang facebook, fanpage, Mocha của Ban chỉ đạo 35 các cấp.

Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân thông qua việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong quân đội”. Đặc biệt là chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay”, phát huy vai trò của lực lượng 47 quân đội trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải nhiều văn bản chính sách, pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong bản tin “Thông báo nội bộ” với số lượng 15.950 cuốn/tháng và “Tài liệu tham khảo đặc biệt” với số lượng 1.350 cuốn/tháng. Kịp thời đáp ứng tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương đến tất cả hệ thống tuyên truyền và các chi bộ, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã góp phần quan trọng giúp các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ tỉnh và toàn xã hội về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đỗ Duy Đông

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)