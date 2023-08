Công an tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp trong CAND, sáng 30-8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ theo Đề án số 19, Phương án số 01 của Bộ Công an.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho một số lãnh đạo cấp phòng được sáp nhập.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng các phòng Công an tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng phòng và chỉ huy, CBCS các đơn vị có liên quan.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Trọng Chiến, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Thanh Hóa; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các kế hoạch, phân công các đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện các bước quy trình theo quy định về công tác tổ chức cán bộ cũng như hướng dẫn của Bộ Công an bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, nhất là các đơn vị có liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy phải gương mẫu, trách nhiệm, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng động viên CBCS, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn lực lượng để bắt đầu đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới kể từ ngày 31-8-2003 theo đúng tiến độ đề ra.

Để bộ máy hoạt động bình thường và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Công an tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, ngay sau buổi lễ các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong đơn vị để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên CBCS yên tâm công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị.

Các đơn vị chức năng chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu triển khai tổ chức về Đảng và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, hướng dẫn kiện toàn cấp ủy, xây dựng quy chế của cấp ủy cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. “Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh sẽ được tinh gọn hơn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đây là tiền đề để chúng ta xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Thanh