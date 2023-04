Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quý I-2023

Sáng 31-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2023. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý I-2023, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 775-NQ/ĐUQK ngày 15-2-2023 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; mệnh lệnh chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu về thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023; chấp hành nghiêm quy định bố trí biển bảng, dây giá xây dựng chính quy; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, đơn vị đã triển khai làm tốt công tác chuẩn bị sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất, thao trường bãi tập bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành địa phương giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, luôn đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” theo Chỉ thị 79 ngày 22-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tăng cường huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe cho bộ đội, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, lao động và an toàn giao thông.

Ngọc Lê