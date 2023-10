Bàn giao Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh cho Công an tỉnh

Chiều 25/10, Cục Y tế, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ bàn giao Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh từ Cục Y tế về Công an tỉnh Thanh Hóa quản lý. Tham dự buổi lễ bàn giao có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thị Lan, Cục trưởng Cục Y tế; Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các phòng, chức năng của Cục Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại

Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh được thành lập từ năm 2015, có địa chỉ tại số 73 phố Nguyễn Du, TP Sầm Sơn. Đây là đơn vị dự toán cấp III, trực thuộc Cục Y tế, Bộ Công an quản lý. Trung tâm hiện có 45 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và lao động hợp đồng với 100 phòng nghỉ. Mỗi năm, Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh đón khoảng 5.000 lượt CBCS đến điều dưỡng, nghỉ dưỡng, hội nghị, tập huấn và khoảng 2.000 du khách.

Thực hiện Đề án số 19 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương và Quyết định số 6014/QĐ-BCA ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh từ Cục Y tế về trực thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa và đổi tên thành “Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh”, đại diện lãnh đạo Cục Y tế, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục bàn giao toàn bộ Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh từ Cục Y tế về Công an tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Đại diện lãnh đạo Cục Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa kí biên bản bàn giao Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh

Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Y tế nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiếp quản Trung tâm theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên lao động của Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Thanh để các đồng chí tiếp tục gắn bó, yên tâm công tác và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng Công an tỉnh cần phân công lãnh đạo phụ trách, điều hành để Trung tâm tiếp tục hoạt động bình thường.

Văn Thiện (Công an tỉnh)