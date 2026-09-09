Tuổi trẻ xung kích dựng xây vùng biên Nhịp sống trẻ 10:40 31/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ xã Quang Chiểu đã thực hiện nhiều mô hình hay, phần việc ý nghĩa, góp phần làm đổi thay diện mạo vùng biên.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9 Quốc phòng - An ninh 17:02 30/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn...

Khát vọng cống hiến từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ Đời sống - Xã hội 08:00 30/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhiều thanh niên trên địa bàn các xã Vạn Lộc, Hoằng Hóa đã tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ năm 2027. Những lá đơn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ.

Giữ vững quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở Quốc phòng - An ninh 10:15 27/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong không khí nghiêm túc của buổi huấn luyện, 9 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thiệu Toán tập trung thực hiện các nội dung theo chương trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã. Những động tác được thực hiện thống...

Nâng mức trợ cấp đối với sỹ quan, quân nhân nghỉ hưu trước hạn Quốc phòng - An ninh 09:01 27/08/2026 Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Đồng bộ lực lượng, nâng cao hiệu quả diễn tập phòng thủ Quốc phòng - An ninh 08:34 27/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, sát thực tế, chú trọng xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần củng cố...

Ánh đèn lớp học nơi biên cương Đời sống - Xã hội 09:29 24/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Khi đồng hồ điểm 19 giờ cũng là lúc nhà văn hóa bản Pom Khuông, xã Tam Chung lại rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp phụ nữ rảo bước đến lớp học, trên tay nâng niu cuốn vở còn thơm mùi giấy mới cùng chiếc bút chì đã gọt giũa cẩn thận. Gác lại nhọc nhằn...

Gắn bó quân dân, xây dựng Tam Chung giàu đẹp Đời sống - Xã hội 07:42 20/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, đời sống người dân xã biên giới Tam Chung đã có nhiều đổi thay tích cực. Thành quả đó đến từ hàng nghìn con giống, cây giống được trao đến tay các hộ gia đình khó khăn; nhiều em học sinh nghèo, mồ côi cũng nhận được sự quan tâm...

Giữ màu xanh đại ngàn, tạo sinh kế bền vững Đời sống - Xã hội 07:41 18/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Huyện Lang Chánh cũ (nay gồm các xã Linh Sơn, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú, Yên Khương và Yên Thắng) là một trong những vùng còn giàu tài nguyên rừng của tỉnh Thanh Hóa. Để giữ màu xanh đại ngàn, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã chủ động quản lý, bảo vệ...

Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu kiểm tra bắn đạn thật Quốc phòng - An ninh 15:46 14/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với cán bộ, chiến sĩ lớp huấn luyện thứ ba, năm 2026 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự...