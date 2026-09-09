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Học tiếng đồng bào để gần dân, giữ vững biên cương

Học tiếng đồng bào để gần dân, giữ vững biên cương

(Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến biên giới dài 213km giáp nước CHDCND Lào, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn thường xuyên xuống bản, bám dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân. Với địa bàn có đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú sinh sống, việc biết tiếng dân tộc đã trở thành một kỹ năng quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong giao tiếp, hiểu phong tục, nắm tâm tư và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Tuổi trẻ xung kích dựng xây vùng biên

Tuổi trẻ xung kích dựng xây vùng biên

Nhịp sống trẻ
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ xã Quang Chiểu đã thực hiện nhiều mô hình hay, phần việc ý nghĩa, góp phần làm đổi thay diện mạo vùng biên.
Giữ vững quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở

Giữ vững quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí nghiêm túc của buổi huấn luyện, 9 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thiệu Toán tập trung thực hiện các nội dung theo chương trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã. Những động tác được thực hiện thống...
Ánh đèn lớp học nơi biên cương

Ánh đèn lớp học nơi biên cương

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Khi đồng hồ điểm 19 giờ cũng là lúc nhà văn hóa bản Pom Khuông, xã Tam Chung lại rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp phụ nữ rảo bước đến lớp học, trên tay nâng niu cuốn vở còn thơm mùi giấy mới cùng chiếc bút chì đã gọt giũa cẩn thận. Gác lại nhọc nhằn...
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vững mạnh trong giai đoạn mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vững mạnh trong giai đoạn mới

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, càng thêm tự hào khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT)...
Gắn bó quân dân, xây dựng Tam Chung giàu đẹp

Gắn bó quân dân, xây dựng Tam Chung giàu đẹp

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, đời sống người dân xã biên giới Tam Chung đã có nhiều đổi thay tích cực. Thành quả đó đến từ hàng nghìn con giống, cây giống được trao đến tay các hộ gia đình khó khăn; nhiều em học sinh nghèo, mồ côi cũng nhận được sự quan tâm...
Giữ màu xanh đại ngàn, tạo sinh kế bền vững

Giữ màu xanh đại ngàn, tạo sinh kế bền vững

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Huyện Lang Chánh cũ (nay gồm các xã Linh Sơn, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú, Yên Khương và Yên Thắng) là một trong những vùng còn giàu tài nguyên rừng của tỉnh Thanh Hóa. Để giữ màu xanh đại ngàn, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã chủ động quản lý, bảo vệ...
Đảo xa thêm xanh

Đảo xa thêm xanh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng khơi, đảo Nẹ có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác ít, nguồn nước ngọt hạn chế. Nhưng bằng tinh thần tự lực, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ đã biến những khoảng đất sỏi đá thành vườn rau xanh, khu chăn nuôi. Từ đó,...

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