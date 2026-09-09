Quốc phòng - An ninh

(Baothanhhoa.vn) - Trên tuyến biên giới dài 213km giáp nước CHDCND Lào, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn thường xuyên xuống bản, bám dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân. Với địa bàn có đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú sinh sống, việc biết tiếng dân tộc đã trở thành một kỹ năng quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong giao tiếp, hiểu phong tục, nắm tâm tư và củng cố niềm tin của Nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ xã Quang Chiểu đã thực hiện nhiều mô hình hay, phần việc ý nghĩa, góp phần làm đổi thay diện mạo vùng biên.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều thanh niên trên địa bàn các xã Vạn Lộc, Hoằng Hóa đã tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ năm 2027. Những lá đơn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội.
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí nghiêm túc của buổi huấn luyện, 9 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thiệu Toán tập trung thực hiện các nội dung theo chương trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã. Những động tác được thực hiện thống...
Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
(Baothanhhoa.vn) - Các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, sát thực tế, chú trọng xử trí các tình huống quốc phòng - an ninh và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần củng cố...
(Baothanhhoa.vn) - Khi đồng hồ điểm 19 giờ cũng là lúc nhà văn hóa bản Pom Khuông, xã Tam Chung lại rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp phụ nữ rảo bước đến lớp học, trên tay nâng niu cuốn vở còn thơm mùi giấy mới cùng chiếc bút chì đã gọt giũa cẩn thận. Gác lại nhọc nhằn...
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, càng thêm tự hào khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT)...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, đời sống người dân xã biên giới Tam Chung đã có nhiều đổi thay tích cực. Thành quả đó đến từ hàng nghìn con giống, cây giống được trao đến tay các hộ gia đình khó khăn; nhiều em học sinh nghèo, mồ côi cũng nhận được sự quan tâm...
(Baothanhhoa.vn) - Huyện Lang Chánh cũ (nay gồm các xã Linh Sơn, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú, Yên Khương và Yên Thắng) là một trong những vùng còn giàu tài nguyên rừng của tỉnh Thanh Hóa. Để giữ màu xanh đại ngàn, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã chủ động quản lý, bảo vệ...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả kiện toàn ổn định tổ chức biên chế Trung đoàn Bộ binh 21, Ban...
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2026, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với cán bộ, chiến sĩ lớp huấn luyện thứ ba, năm 2026 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa trùng khơi, đảo Nẹ có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác ít, nguồn nước ngọt hạn chế. Nhưng bằng tinh thần tự lực, cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đảo Nẹ đã biến những khoảng đất sỏi đá thành vườn rau xanh, khu chăn nuôi. Từ đó,...