Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa rõ nét. Giữa không gian rộng mở của quảng trường, chợ hoa Tết rực rỡ sắc màu với đào, quất, mai, cúc... thu hút dòng người tấp nập đổ về tham quan, mua sắm.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa rõ nét. Giữa không gian rộng mở của quảng trường, chợ hoa Tết rực rỡ sắc màu với đào, quất, mai, cúc... thu hút dòng người tấp nập đổ về tham quan, mua sắm.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Từ sáng sớm đến tối muộn, khu vực chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn luôn nhộn nhịp. Những gốc đào thế được xếp ngay ngắn, quất cảnh trĩu quả vàng ươm, mai nở đúng độ, cúc mâm xôi bung sắc rực rỡ... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Năm nay, chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương lái đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng như Mộc Châu, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh phía Nam, mang đến sự đa dạng về chủng loại và kiểu dáng cây cảnh.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng không khí Tết với những hàng đào khoe sắc, thu hút người dân đến thưởng lãm và mua sắm.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Không chỉ là nơi mua bán hoa, cây cảnh, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn còn trở thành không gian văn hóa đặc trưng những ngày giáp Tết. Giữa sắc màu rực rỡ của mai, đào, quất..., người dân thong thả dạo bước, cảm nhận rõ nhịp xuân đang đến rất gần. Nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp, biến chợ hoa thành điểm check-in rộn ràng không khí Tết.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Theo ghi nhận, đào và quất vẫn là hai mặt hàng “chủ lực” tại chợ hoa năm nay. Những gốc đào thế đẹp, nhiều nụ, nở hoa đúng dịp Tết có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Bên cạnh hình thức mua, nhiều gia đình lựa chọn thuê đào, mai để trưng bày trong những ngày Tết, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thuận tiện trong việc chăm sóc và vận chuyển.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Anh Nguyễn Quang Thịnh, chủ một nhà vườn đến từ Mộc Châu, cho biết đã đưa khoảng 2.000 gốc đào về chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn, chủ yếu phục vụ nhu cầu thuê.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

“Giá thuê mỗi gốc dao động từ khoảng 4 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Đến nay đã có khoảng 25% số cây được khách đặt thuê. Hy vọng những ngày tới lượng khách tăng để kịp về quê đón Tết”, anh Thịnh nói.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Bên cạnh đào, quất cảnh vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Các gốc quất lớn, quả đều, dáng đẹp được bày bán nổi bật.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Trong khi đó, quất, mai kích thước nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng lại thu hút khách trẻ, các gia đình sống ở chung cư.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Những cây mai kích cỡ lớn có giá dao động từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Không khí mua bán rộn ràng, người bán hồ hởi, người mua tỉ mỉ xem dáng, chọn cây.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Các phương tiện vận chuyển hỗ trợ những gốc quất, đào, mai lớn giao tận nơi cho khách. Tất cả tạo nên nhịp điệu tất bật đặc trưng của những ngày cuối năm.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Giữa sắc hoa rực rỡ và dòng người tấp nập, chợ hoa Tết tại Quảng trường Lam Sơn không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, trang trí ngày xuân, mà còn góp phần lan tỏa không khí rộn ràng, ấm áp khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#Quảng trường Lam Sơn #Hoa Tết #đào #Không khí #Tết nguyên đán #rộn ràng #Gia đình #Sắc màu #Không gian văn hóa #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh