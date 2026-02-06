Quảng trường Lam Sơn rộn ràng chợ hoa Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa rõ nét. Giữa không gian rộng mở của quảng trường, chợ hoa Tết rực rỡ sắc màu với đào, quất, mai, cúc... thu hút dòng người tấp nập đổ về tham quan, mua sắm.

Từ sáng sớm đến tối muộn, khu vực chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn luôn nhộn nhịp. Những gốc đào thế được xếp ngay ngắn, quất cảnh trĩu quả vàng ươm, mai nở đúng độ, cúc mâm xôi bung sắc rực rỡ... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Năm nay, chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương lái đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng như Mộc Châu, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh phía Nam, mang đến sự đa dạng về chủng loại và kiểu dáng cây cảnh.

Quảng trường Lam Sơn rộn ràng không khí Tết với những hàng đào khoe sắc, thu hút người dân đến thưởng lãm và mua sắm.

Không chỉ là nơi mua bán hoa, cây cảnh, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn còn trở thành không gian văn hóa đặc trưng những ngày giáp Tết. Giữa sắc màu rực rỡ của mai, đào, quất..., người dân thong thả dạo bước, cảm nhận rõ nhịp xuân đang đến rất gần. Nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp, biến chợ hoa thành điểm check-in rộn ràng không khí Tết.

Theo ghi nhận, đào và quất vẫn là hai mặt hàng “chủ lực” tại chợ hoa năm nay. Những gốc đào thế đẹp, nhiều nụ, nở hoa đúng dịp Tết có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh hình thức mua, nhiều gia đình lựa chọn thuê đào, mai để trưng bày trong những ngày Tết, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thuận tiện trong việc chăm sóc và vận chuyển.

Anh Nguyễn Quang Thịnh, chủ một nhà vườn đến từ Mộc Châu, cho biết đã đưa khoảng 2.000 gốc đào về chợ hoa ở Quảng trường Lam Sơn, chủ yếu phục vụ nhu cầu thuê.

“Giá thuê mỗi gốc dao động từ khoảng 4 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Đến nay đã có khoảng 25% số cây được khách đặt thuê. Hy vọng những ngày tới lượng khách tăng để kịp về quê đón Tết”, anh Thịnh nói.

Bên cạnh đào, quất cảnh vẫn là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Các gốc quất lớn, quả đều, dáng đẹp được bày bán nổi bật.

Trong khi đó, quất, mai kích thước nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng lại thu hút khách trẻ, các gia đình sống ở chung cư.

Những cây mai kích cỡ lớn có giá dao động từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Không khí mua bán rộn ràng, người bán hồ hởi, người mua tỉ mỉ xem dáng, chọn cây.

Các phương tiện vận chuyển hỗ trợ những gốc quất, đào, mai lớn giao tận nơi cho khách. Tất cả tạo nên nhịp điệu tất bật đặc trưng của những ngày cuối năm.

Giữa sắc hoa rực rỡ và dòng người tấp nập, chợ hoa Tết tại Quảng trường Lam Sơn không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, trang trí ngày xuân, mà còn góp phần lan tỏa không khí rộn ràng, ấm áp khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần.

Hoàng Đông